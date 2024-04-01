В мэрии Омска ищут начальника на зарплату до 79 тысяч, который займется отоплением

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В мэрию Омска требуются требуется заместитель директора департамента городского хозяйства. Вакансию разметили на сайте госслужбы. Заявки от соискателей принимают до 19 апреля. Будущему руководителю готовы предложить зарплату от 55 000 до 79 000 рублей.
Чиновнику предстоит заниматься вопросами теплоснабжения, контролировать готовность теплоснабжающих организаций и сетей к отопительному сезону.
Кандидатам на должность необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы не менее 2 лет, знать законы Российской Федерации. Вакансия предусматривает ненормированный рабочий день.
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