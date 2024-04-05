Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля, 11:03

Published 5 апреля, 11:03

Modified 5 апреля, 11:05

Updated 5 апреля, 11:05

На некоторых омских маршрутах сократится количество автобусов

Стало известно, на какие омские автобусные маршруты станет выходить меньше машин

5 апреля 2024, 11:03
Фото: 1MI

На некоторых омских маршрутах сократится количество автобусов

Восемь омских автобусных маршрутов ждет сокращение, такое условие обозначено в контракте, заключенном между дептрансом и ПАТП №8.

Департамент транспорта омской мэрии заключил контракт с подрядчиком, им стало ПАТП №8. Предприятие продолжит обслуживать автобусные маршруты, которые работают по регулируемым тарифам. Однако в договоре есть изменения: на восемь маршрутов общественного транспорта станет выходить меньше машин.

Список маршрутов, которые подверглись сокращению, опубликовал портал «NGS55.RU». Среди них следующие:

  • № 1 «Ул. Бархатовой» — «ОНПЗ»: в будние дни на этом маршруте будет курсировать 3 автобуса большого класса;

  • № 110 «Ул. Бархатовой» — «Ж/д вокзал»: на линию будут выходить 10 автобусов большого класса вместо 12;

  • Сезонный маршрут № 139 «Ул. Дружбы» — «СНТ „Нефтехимик: будет выходить 1 автобус большого класса вместо 2;

  • № 14 «Пос. Мелиораторов» — «Пос. Николаевка (пос. Юбилейный): 9 автобусов большого класса и 3 автобуса среднего класса. Сейчас на маршруте работает 9 автобусов большого класса и 5 автобусов среднего класса.

  • Сезонный маршрут № 178 «ПО „Иртыш — „СНТ „Осташково: будет курсировать 1 автобус большого класса;

  • № 22 «Ул. Бархатовой» — «МСЧ-9 (ул. Индустриальная)»: 20 автобусов большого класса;

  • № 83 «Ул. Стрельникова» — «Кирпичный завод»: 7 автобусов среднего класса и 1 большого класса;

  • № 90 «Ул. Бархатовой» — «Пос. Солнечный (СНТ „Медик“)»: 3 автобуса среднего класса.

Для удобства водителей. В районе Октябрьского моста изменится движение транспорта
Узнать подробнее
#Транспорт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Транспортная развязка#Пассажиры#Новости#Пассажирский автобус#Пассажирский транспорт#Пассажир#Транспортная сеть#Пассажирские перевозки#Анастасия Баянова
Подпишитесь
«Громкие» приговоры, контракты «Авангарда» и борьба с паводком. Главные темы недели
Вчера, 10:45
Туманы и мощные ветра. Омские синоптики рассказали о погоде на грядущую неделю
Вчера, 13:57
В омском ФК «Иртыш» уволили главного тренера и представили нового врио
6 апреля, 12:10
«Захотелось новизны». В Омске состоялся хоккейный матч памяти Юрия Шатунова
Вчера, 03:55
Экс-нападающий омского «Авангарда» подписал контракт с «Каролиной»
Вчера, 05:09
Омский предприниматель Шкуренко приобрел компанию из Красноярска
Вчера, 05:48
"