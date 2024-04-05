Стало известно, на какие омские автобусные маршруты станет выходить меньше машин

Posted 5 апреля, 11:03
Published 5 апреля, 11:03
Modified 5 апреля, 11:05
Updated 5 апреля, 11:05
Департамент транспорта омской мэрии заключил контракт с подрядчиком, им стало ПАТП №8. Предприятие продолжит обслуживать автобусные маршруты, которые работают по регулируемым тарифам. Однако в договоре есть изменения: на восемь маршрутов общественного транспорта станет выходить меньше машин.
Список маршрутов, которые подверглись сокращению, опубликовал портал «NGS55.RU». Среди них следующие:
№ 1 «Ул. Бархатовой» — «ОНПЗ»: в будние дни на этом маршруте будет курсировать 3 автобуса большого класса;
№ 110 «Ул. Бархатовой» — «Ж/д вокзал»: на линию будут выходить 10 автобусов большого класса вместо 12;
Сезонный маршрут № 139 «Ул. Дружбы» — «СНТ „Нефтехимик: будет выходить 1 автобус большого класса вместо 2;
№ 14 «Пос. Мелиораторов» — «Пос. Николаевка (пос. Юбилейный): 9 автобусов большого класса и 3 автобуса среднего класса. Сейчас на маршруте работает 9 автобусов большого класса и 5 автобусов среднего класса.
Сезонный маршрут № 178 «ПО „Иртыш — „СНТ „Осташково: будет курсировать 1 автобус большого класса;
№ 22 «Ул. Бархатовой» — «МСЧ-9 (ул. Индустриальная)»: 20 автобусов большого класса;
№ 83 «Ул. Стрельникова» — «Кирпичный завод»: 7 автобусов среднего класса и 1 большого класса;
№ 90 «Ул. Бархатовой» — «Пос. Солнечный (СНТ „Медик“)»: 3 автобуса среднего класса.