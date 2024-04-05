Стало известно, на какие омские автобусные маршруты станет выходить меньше машин

Департамент транспорта омской мэрии заключил контракт с подрядчиком, им стало ПАТП №8. Предприятие продолжит обслуживать автобусные маршруты, которые работают по регулируемым тарифам. Однако в договоре есть изменения: на восемь маршрутов общественного транспорта станет выходить меньше машин.