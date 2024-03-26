Для удобства водителей. В районе Октябрьского моста изменится движение транспорта

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В районе омского Октябрьского моста машины начнут ездить по новым правилам, об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Нововведения затронут пересечение улиц Сыропятской и 2-й Восточной при движении со стороны улицы 8-й Восточной. На этом участке изменится направление движения по полосам.
Такие изменения должны увеличить пропускную способность улицы Сыропятской. Теперь транспорт сможет проезжать прямо, направо и налево с первой полосы, а со второй — только не лево. В этом направлении будет заменен знак 5.15.1.
На этом же перекрестке, движение в другую сторону по улице Сыропятской разрешено только направо, на 2-ю Восточную, в направлении Октябрьского моста. Допустимое направление движения указано на знаке.