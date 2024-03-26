Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

В районе омского Октябрьского моста изменится движение транспорта

Для удобства водителей. В районе Октябрьского моста изменится движение транспорта

26 марта 2024, 10:14
Фото: Дептранс Омск

В районе омского Октябрьского моста изменится движение транспорта

Об изменениях сообщили в департаменте транспорта омской мэрии.

В районе омского Октябрьского моста машины начнут ездить по новым правилам, об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Нововведения затронут пересечение улиц Сыропятской и 2-й Восточной при движении со стороны улицы 8-й Восточной. На этом участке изменится направление движения по полосам.

Такие изменения должны увеличить пропускную способность улицы Сыропятской. Теперь транспорт сможет проезжать прямо, направо и налево с первой полосы, а со второй — только не лево. В этом направлении будет заменен знак 5.15.1.

На этом же перекрестке, движение в другую сторону по улице Сыропятской разрешено только направо, на 2-ю Восточную, в направлении Октябрьского моста. Допустимое направление движения указано на знаке.

Интеллектуальная система. В Омске запустили адаптивное управление дорожным движением
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Департамент транспорта мэрии Омска#Светофор#Новости#Департамент#Дептранс#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. Как DAS Pridurcos шокировали людей экстремальными трюками
Сегодня, 06:14
Запасайтесь питьевой водой. Омичей предупредили о массовых отключениях воды
Сегодня, 02:45
И снова ТЦ. Рядом с омским парком 30 лет ВЛКСМ хотят вырубить около 300 деревьев
Сегодня, 05:05
Может рухнуть. В Омске дошло до суда дело о расселении жильцов аварийной двухэтажки
Сегодня, 04:03
В омском музпедколледже извинились за обвинения группы «Пикник» в сатанизме
Сегодня, 06:34
Виртуальное с реальным. В Омске рядом с ФОКом на Конева оборудуют фиджитал-центр
Сегодня, 05:20
"