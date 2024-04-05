На контроле Бастрыкина. На губернатора Мурманской области напали с ножом

Posted 5 апреля, 03:44
Published 5 апреля, 03:44
Modified 5 апреля, 03:49
Updated 5 апреля, 03:49
Вчера вечером рядом с ДК «Строитель» в Апатитах произошло нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Когда чиновник после встречи с населением вышел из ДК, к нему подбежал мужчина и ударил ножом в живот.
Чибиса доставили в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Здесь ему срочно провели операцию, которая продолжалась более часа. Как сообщил главврач больницы Юрий Ширяев, состояние губернатора оценивается как тяжелое.
«На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта», — отметил главврач.
Мужчину, совершившего покушение на убийство губернатора Мурманской области задержали, при задержании нападавший был ранен сотрудниками Росгвардии. Подозреваемым оказался 42-летний местный житель, ранее работавший в РЖД.
Мотивы и причины нападения на губернатора сейчас устанавливают следователи. Ход расследования находится на контроле председателя Следкома России Александра Бастрыкина.