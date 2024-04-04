Руководители РЭО и Росприроднадзора ответили на вопросы по реестру утилизаторов

Гендиректор РЭО сделал акцент на том, что утилизаторам изначально отведена важная роль в механизме РОП. Он заявил, что реестр утилизаторов защищает права и интересы всех добросовестных участников реформы. Также он напомнил, что исполнять обязательства в рамках РОП теперь возможно и через заключение договора с внесенными в реестр утилизаторами. Сами утилизаторы, по его словам, заинтересованы в диалоге.