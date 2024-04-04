Руководители РЭО и Росприроднадзора ответили на вопросы по реестру утилизаторов

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В семинаре приняли участие генеральный директор РЭО Денис Буцаев и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Они ответили более чем на 40 вопросов, касающихся работы реестра, пишет newsnn.ru.
Гендиректор РЭО сделал акцент на том, что утилизаторам изначально отведена важная роль в механизме РОП. Он заявил, что реестр утилизаторов защищает права и интересы всех добросовестных участников реформы. Также он напомнил, что исполнять обязательства в рамках РОП теперь возможно и через заключение договора с внесенными в реестр утилизаторами. Сами утилизаторы, по его словам, заинтересованы в диалоге.
Сообщается, что решение о включении в реестр утилизаторов принимается Росприроднадзором после тщательной оценки заявлений. При необходимости проводится выездная проверка. Эксперты проверяют оборудование, выясняют мощности предприятий. Это необходимо, чтобы исключить выдачу фиктивных актов утилизации.
Наибольшее количество вопросов поступило по поводу ошибок — в представлении документов, в том числе по техническому регламенту предприятий. Чтобы избежать типовых ошибок, пакет документов необходимо формировать в строгом соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2023 года № 2400.
Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов сообщил, что данные об утилизаторах можно найти на официальном сайте ЕФГИС УОИТ. Она там регулярно актуализируется. Сейчас данные находятся в разделе «Реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров». Авторизация для доступа к информации не требуется.