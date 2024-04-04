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Молочный завод

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Апрель
Аномальная жара, появление клещей и небезопасная молочка. Омск сегодня
4 апреля, 14:26
Неизвестный состав. Названы омские предприятия, которые изготавливают опасную молочку
4 апреля, 13:30
Ноябрь 2023
Потребители в опасности. В Омске из килограмма молока изготовили полтонны продукции
17 ноября 2023, 08:51
Нарушает требования. В этом году омичи стали пить больше некачественного молока
1 ноября 2023, 08:54

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