А что тогда ели? В Омской области в тонне пельменей с индейкой не нашли мясо индейки

Оказалось, что индивидуальный предприниматель Синчуров И.А. производил пельмени без мяса в составе. Так, в продукте под названием «Пельмени из мяса индейки», общий вес которого составил тонну, не нашли индейки в составе. Более того, несколько партий этих «мясных» пельменей без мяса успели поступить в магазины Омской области.