Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

В Омской области нашли тонну пельменей с мясом индейки без индейки в составе

А что тогда ели? В Омской области в тонне пельменей с индейкой не нашли мясо индейки

28 декабря 2023, 08:52
Фото: 1MI

В Омской области нашли тонну пельменей с мясом индейки без индейки в составе

О серьезных нарушениях в производстве продуктов рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Оказалось, что индивидуальный предприниматель Синчуров И.А. производил пельмени без мяса в составе. Так, в продукте под названием «Пельмени из мяса индейки», общий вес которого составил тонну, не нашли индейки в составе. Более того, несколько партий этих «мясных» пельменей без мяса успели поступить в магазины Омской области.

За изготовление такой продукции ИП было объявлено предостережение, а магазины, в которые должны прийти сомнительные пельмени, получили предупреждения. Всего за 2023 год сотрудники Россельхознадзора выявили 1324 нарушений при оформлении эВСД.

Напомним, что в начале декабря региональная прокуратура нашла массу нарушений в питании школьников города. Проверки проводились в на территории Кировского и Центрального округов. Выяснилось, что в учебных заведениях уменьшали порции готовых блюд, неправильно хранили продукты и не делали маркировки разделочного инвентаря.

Проверки прокуратуры. В Омске нашли множество нарушений при проверке питания в школах
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Нарушения#Мясо#Нарушение#Новости#Пельмени#Мясные продукты#Мясо птицы#Анастасия Баянова#Мясо индейки#Индейка
Подпишитесь
«Это догадки». Подрядчик школы в «Серебряном береге» опроверг расторжение контракта
Вчера, 09:16
Остались от военных. В микрорайоне на окраине Омска сравняют с землей 26 строений
Сегодня, 06:20
Опасное время. Перед Новым Годом на Омскую область обрушится сильнейшая метель
Сегодня, 08:14
Пресс-секретарь омского губернатора получила награду от президента России
Сегодня, 08:28
Новая авария. Из-за проблем с водой не открылись садики и школа в центре Омска
Сегодня, 07:02
В чем встречать Новый год Дракона? Расскажем о вариантах на любой вкус
Сегодня, 06:00