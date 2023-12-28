А что тогда ели? В Омской области в тонне пельменей с индейкой не нашли мясо индейки

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Оказалось, что индивидуальный предприниматель Синчуров И.А. производил пельмени без мяса в составе. Так, в продукте под названием «Пельмени из мяса индейки», общий вес которого составил тонну, не нашли индейки в составе. Более того, несколько партий этих «мясных» пельменей без мяса успели поступить в магазины Омской области.
За изготовление такой продукции ИП было объявлено предостережение, а магазины, в которые должны прийти сомнительные пельмени, получили предупреждения. Всего за 2023 год сотрудники Россельхознадзора выявили 1324 нарушений при оформлении эВСД.
Напомним, что в начале декабря региональная прокуратура нашла массу нарушений в питании школьников города. Проверки проводились в на территории Кировского и Центрального округов. Выяснилось, что в учебных заведениях уменьшали порции готовых блюд, неправильно хранили продукты и не делали маркировки разделочного инвентаря.