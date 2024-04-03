Замыкание и возгорание. В отеле в центре Омска прошли пожарно-тактические учения

После того как пожарные машины подъехали к отелю, спасатели сформировали звенья газодымозащитной службы и отправились в «задымленные» помещения. Главная задача пожарных в такой ситуации — найти людей, которым нужна помощь и ликвидировать возгорание одновременно. Пострадавшие были найдены в подвале, оттуда их вывели на улицу.