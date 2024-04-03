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В отеле в центре Омска прошли пожарно-тактические учения

Замыкание и возгорание. В отеле в центре Омска прошли пожарно-тактические учения

3 апреля 2024, 12:35
Фото: МЧС России по Омской области

В отеле в центре Омска прошли пожарно-тактические учения

Согласно сценарию, пожар произошел из-за короткого замыкания, в задымленном помещении остались два человека.

В одном из отелей в центре Омска прошли пожарно-тактические учения МЧС. Согласно сценарию, возгорание произошло на цокольном этаже здания, причиной стало короткое замыкание электрооборудования. Огонь успел распространиться на площадь 50 квадратных метров, в задымленном конференц-зале остались два человека.

Чтобы потушить пожар и вывести людей, на место происшествия отправились 51 спасатель и 10 пожарных машин. Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Омской области Сергей Шойко отметил, что такие учения необходимы для отработки действий в непредвиденных ситуациях. В происходящем принимает участие и персонал, постояльцев отеля беспокоить не стали.

«Персонал мы предупреждаем, что это не игра, а ситуация, которая может возникнуть в любой момент. Когда такое происходит люди, как правило, теряются, даже если считают, что знают, как себя вести. И нужно всегда быть готовым к правильным действиям. На таких учениях отрабатывается организация управления силами и средствами в различных условиях и обстановке», — рассказал Сергей Шойко.

После того как пожарные машины подъехали к отелю, спасатели сформировали звенья газодымозащитной службы и отправились в «задымленные» помещения. Главная задача пожарных в такой ситуации — найти людей, которым нужна помощь и ликвидировать возгорание одновременно. Пострадавшие были найдены в подвале, оттуда их вывели на улицу.

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#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Учения#Пожары#МЧС#Пожарные#Новости#Анастасия Баянова#Пожарно-тактические учения#МЧС России
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