Замыкание и возгорание. В отеле в центре Омска прошли пожарно-тактические учения

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В одном из отелей в центре Омска прошли пожарно-тактические учения МЧС. Согласно сценарию, возгорание произошло на цокольном этаже здания, причиной стало короткое замыкание электрооборудования. Огонь успел распространиться на площадь 50 квадратных метров, в задымленном конференц-зале остались два человека.
Чтобы потушить пожар и вывести людей, на место происшествия отправились 51 спасатель и 10 пожарных машин. Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Омской области Сергей Шойко отметил, что такие учения необходимы для отработки действий в непредвиденных ситуациях. В происходящем принимает участие и персонал, постояльцев отеля беспокоить не стали.
«Персонал мы предупреждаем, что это не игра, а ситуация, которая может возникнуть в любой момент. Когда такое происходит люди, как правило, теряются, даже если считают, что знают, как себя вести. И нужно всегда быть готовым к правильным действиям. На таких учениях отрабатывается организация управления силами и средствами в различных условиях и обстановке», — рассказал Сергей Шойко.
После того как пожарные машины подъехали к отелю, спасатели сформировали звенья газодымозащитной службы и отправились в «задымленные» помещения. Главная задача пожарных в такой ситуации — найти людей, которым нужна помощь и ликвидировать возгорание одновременно. Пострадавшие были найдены в подвале, оттуда их вывели на улицу.