Шоколад и десерты могут подорожать до 30% из-за увеличения стоимости какао

Цены на какао-бобы на мировой бирже с начала года уже выросли более чем в два раза. Если в январе торги проводились по цене 4200 долларов за тонну, то в конце марта они закрылись на отметке 9740 долларов за тонну. По словам Мишелашвили, это еще не предел. Он объясняет рост цен болезнями деревьев, засухой и нестабильной обстановкой в Красном море, где происходят нападения на суда и увеличиваются транспортные расходы. Эксперт предупреждает, что новый урожай может лишь немного снизить рост цен и стабилизировать ситуацию на мировом рынке.