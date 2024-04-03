Шоколад и десерты могут подорожать до 30% из-за увеличения стоимости какао

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
Руководитель обжарочного цеха ресторанной сети «МаксиМ» Рахим Мишелашвили отмечает, что стоимость какао-продукта еженедельно увеличивается. Поставщики каждый понедельник повышают цены в среднем на 7-10%. Он считает, что текущий год будет сложным для производства шоколада по всему миру, пишет ИА «УралПолит.ru».
Цены на какао-бобы на мировой бирже с начала года уже выросли более чем в два раза. Если в январе торги проводились по цене 4200 долларов за тонну, то в конце марта они закрылись на отметке 9740 долларов за тонну. По словам Мишелашвили, это еще не предел. Он объясняет рост цен болезнями деревьев, засухой и нестабильной обстановкой в Красном море, где происходят нападения на суда и увеличиваются транспортные расходы. Эксперт предупреждает, что новый урожай может лишь немного снизить рост цен и стабилизировать ситуацию на мировом рынке.
Экономист Ольга Борисова подчеркивает, что производители в настоящее время заключают долгосрочные контракты с торговыми сетями, которые ограничивают возможность повышения цен. Однако при следующем перезаключении этих контрактов стоимость шоколада с содержанием какао-бобов может вырасти на 30%.