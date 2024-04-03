Почти треть россиян уходят с работы после испытательного срока

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На втором месте — неприемлемая рабочая обстановка: люди понимают, что не смогут адаптироваться к корпоративной культуре компании или коллективу. Такую причину назвали 23% опрошенных, пишет ridus.ru.
Интересно, что эти факторы, как правило, обсуждаются с работодателем еще на этапе собеседования, подчеркнул эксперт Дмитрий Пучков. Чтобы избежать недоразумений, компаниям следует обратить внимание на ясность условий, указанных в вакансиях, а также работать над созданием своей репутации с помощью дополнительных инструментов, полагает он.
«Важно рассказывать кандидатам о правилах внутри компании и ее корпоративной культуре, чтобы у соискателя был представление о том, как выглядит рабочая обстановка и подходит ли она лично ему», — разъясняет эксперт.
18% респондентов получили более привлекательное предложение о работе в другой компании во время испытательного срока и приняли его. Еще 17% опрошенных поняли, что им неинтересна работа по выбранной специальности, 16% не нашли возможностей для карьерного и профессионального роста, 15% прекратили трудовые отношения по личным причинам.
Остальные осознали, что им не интересна отрасль работы выбранной компании (13%), или поняли, что сами не обладают достаточными навыками для выполнения поставленных задач (9%).