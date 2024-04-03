Почти треть россиян уходят с работы после испытательного срока

18% респондентов получили более привлекательное предложение о работе в другой компании во время испытательного срока и приняли его. Еще 17% опрошенных поняли, что им неинтересна работа по выбранной специальности, 16% не нашли возможностей для карьерного и профессионального роста, 15% прекратили трудовые отношения по личным причинам.