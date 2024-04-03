Хирург Умнов назвал лучшие упражнения для расслабления спины

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Он предлагает использовать упражнение «кошка», которое помогает растянуть спину и убрать нагрузку. Кроме того, рекомендуется использовать валик для поясницы и делать движения вверх и вниз по нему, чтобы устранить дискомфорт в спине.
Как сообщает NEWS.ru, Александр Умнов также советует выбирать матрас средней жесткости. Ложиться он рекомендует постепенно: сначала сесть, плавно опустить туловище и только потом поднять ноги. То же самое следует делать и при вставании. Для повышения комфорта в положении лежа на полу, рекомендуется поместить валик под поясницу и делать движения вверх и вниз по нему. Также полезными являются упражнение «кошка» и поза щенка.
По словам Александра Умнова, полезно выполнять наклоны корпуса сидя и вращательные движения тела. Разрешается наклонять голову назад, вперед и вращать ее вокруг оси.
Александр Умнов рекомендует также наклонять корпус тела вбок, находясь в сидячем положении, выполнять скручивающие движения тела и принимать позу «ребенка», поворачивать колени наружу в положении лежа. Еще одно эффективное упражнение, по мнению хирурга, состоит в прижимании коленей к туловищу, находясь в положении лежа.