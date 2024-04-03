Хирург Умнов назвал лучшие упражнения для расслабления спины

Как сообщает NEWS.ru, Александр Умнов также советует выбирать матрас средней жесткости. Ложиться он рекомендует постепенно: сначала сесть, плавно опустить туловище и только потом поднять ноги. То же самое следует делать и при вставании. Для повышения комфорта в положении лежа на полу, рекомендуется поместить валик под поясницу и делать движения вверх и вниз по нему. Также полезными являются упражнение «кошка» и поза щенка.