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Хирург Умнов назвал лучшие упражнения для расслабления спины

Хирург Умнов назвал лучшие упражнения для расслабления спины

3 апреля 2024, 10:59
Фото: 1MI
Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов поделился рекомендациями о том, как снять напряжение с позвоночника и расслабить мышцы спины после рабочего дня.

Он предлагает использовать упражнение «кошка», которое помогает растянуть спину и убрать нагрузку. Кроме того, рекомендуется использовать валик для поясницы и делать движения вверх и вниз по нему, чтобы устранить дискомфорт в спине.

Как сообщает NEWS.ru, Александр Умнов также советует выбирать матрас средней жесткости. Ложиться он рекомендует постепенно: сначала сесть, плавно опустить туловище и только потом поднять ноги. То же самое следует делать и при вставании. Для повышения комфорта в положении лежа на полу, рекомендуется поместить валик под поясницу и делать движения вверх и вниз по нему. Также полезными являются упражнение «кошка» и поза щенка.

По словам Александра Умнова, полезно выполнять наклоны корпуса сидя и вращательные движения тела. Разрешается наклонять голову назад, вперед и вращать ее вокруг оси.

Александр Умнов рекомендует также наклонять корпус тела вбок, находясь в сидячем положении, выполнять скручивающие движения тела и принимать позу «ребенка», поворачивать колени наружу в положении лежа. Еще одно эффективное упражнение, по мнению хирурга, состоит в прижимании коленей к туловищу, находясь в положении лежа.

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