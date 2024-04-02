В Липецке задержан пенсионер, взламывавший консоли PlayStation

Пенсионер работал на заказ, но столкнулся с проблемой с одним из своих клиентов, с которым не смог договориться о цене. В результате к нему домой пришли полицейские, провели обыск и изъяли его оборудование. Сам пенсионер был ограничен в свободе и был вынужден подписать обязательство о невыезде, пишет RuNews24.Ru.