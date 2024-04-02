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Published Сегодня, 16:01

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Updated Сегодня, 16:05

В Липецке задержан пенсионер, взламывавший консоли PlayStation

2 апреля 2024, 16:01
В Липецке задержали 65-летнего пенсионера, который занимался взломом игровой консоли PlayStation. Он использовал свои навыки в информационных технологиях для проникновения в защищенную систему консоли и установки нелегальных игр.

Пенсионер работал на заказ, но столкнулся с проблемой с одним из своих клиентов, с которым не смог договориться о цене. В результате к нему домой пришли полицейские, провели обыск и изъяли его оборудование. Сам пенсионер был ограничен в свободе и был вынужден подписать обязательство о невыезде, пишет RuNews24.Ru.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за повреждение деловой репутации компании Sony Interactive Entertainment. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

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