Правительство РФ рассчитывает списать две трети задолженностей регионов до 1 октября

При этом стоит отметить, что не все виды задолженностей будут списаны, а именно задолженности по бюджетным кредитам на финансирование инфраструктурных проектов, пополнение остатка средств на едином счете бюджета и специальные казначейские кредиты не будут учитываться при списании.