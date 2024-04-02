Правительство РФ рассчитывает списать две трети задолженностей регионов до 1 октября

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Конкретные условия списания задолженностей определены комиссией Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». За выполнение этой задачи отвечает премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ИА «УралПолит.ru».
При этом стоит отметить, что не все виды задолженностей будут списаны, а именно задолженности по бюджетным кредитам на финансирование инфраструктурных проектов, пополнение остатка средств на едином счете бюджета и специальные казначейские кредиты не будут учитываться при списании.