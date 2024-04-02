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Published Сегодня, 08:15

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Updated Сегодня, 08:21

Правительство РФ рассчитывает списать две трети задолженностей регионов до 1 октября

2 апреля 2024, 08:15
Правительство РФ решило списать значительную часть задолженностей регионов страны. Решение принято в рамках послания Федеральному собранию, а его целью является поддержка инфраструктурных проектов и инвестиций.

Конкретные условия списания задолженностей определены комиссией Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». За выполнение этой задачи отвечает премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ИА «УралПолит.ru».

При этом стоит отметить, что не все виды задолженностей будут списаны, а именно задолженности по бюджетным кредитам на финансирование инфраструктурных проектов, пополнение остатка средств на едином счете бюджета и специальные казначейские кредиты не будут учитываться при списании.

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