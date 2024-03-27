Задолжал более 31 млн. Директор омской компании попал под суд за уклонение от налогов

Следователи установили, что обвиняемый около трех лет, с января 2017 по декабрь 2019, уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость. Сумма задолженности в итоге превысила 31 миллион рублей. Чтобы скрыть свои действия от УФНС, предприниматель включал в документы ложную информацию о приобретении товаров и работ у подконтрольных ему организаций.