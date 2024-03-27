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Задолжал более 31 млн. Директор омской компании попал под суд за уклонение от налогов

27 марта 2024, 11:07
Фото: 1MI
Иллюстрация

Директор омской компании задолжал более 31 млн налогов и попал под

Он намеренно включал в налоговые документы ложную информацию о приобретении товаров и работу подконтрольных организаций.

Региональный следственный комитет закончил расследовать дело директора ООО «Глобус-Агро» Салимова Нияза Мухтара Оглы. Он обвиняется в уклонении от налогов в особо крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

Следователи установили, что обвиняемый около трех лет, с января 2017 по декабрь 2019, уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость. Сумма задолженности в итоге превысила 31 миллион рублей. Чтобы скрыть свои действия от УФНС, предприниматель включал в документы ложную информацию о приобретении товаров и работ у подконтрольных ему организаций.

Во время следствия мужчина так и не признал вину, но полностью возместил в бюджет РФ неуплаченные средства. Следком собрал достаточно доказательств по делу, теперь оно направится в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

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#Омск#Омская область#Суд#Налог#Уклонение от налогов#Налоги#Налогообложение#Новости#Налоговое преступление#Неуплата налогов#Анастасия Баянова
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