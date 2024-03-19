Руководитель омской Дирекции здравоохранения предстанет перед судом за взятку

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
В отношении Василия Гирева, директора «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области», и Романа Акчурина, учредителя ООО «Арис Групп», утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Чиновник обвиняется в получении взятки, а бизнесмен — в даче взятки.
Выяснилось, что в октябре 2022 года Гирев получил от Акчурина взятку в размере 100 тысяч рублей. Это была плата за создание условий для заключения четырех госконтрактов на поставку концентраторов кислорода стоимостью 147 млн рублей. В свою очередь, чиновник должен был обеспечить беспрепятственный прием товара и организацию быстрой оплаты.
Мужчины признали свою вину лишь частично. Суд арестовал их имущество в общей сумме более 12 млн рублей. Теперь уголовное дело рассмотрит Ленинский райсуд Омска.