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Руководитель омской Дирекции здравоохранения предстанет перед судом за взятку

19 марта 2024, 03:50
Фото: Город55
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Также под суд пойдет бизнесмен, подкупивший чиновника.

В отношении Василия Гирева, директора «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области», и Романа Акчурина, учредителя ООО «Арис Групп», утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Чиновник обвиняется в получении взятки, а бизнесмен — в даче взятки.

Выяснилось, что в октябре 2022 года Гирев получил от Акчурина взятку в размере 100 тысяч рублей. Это была плата за создание условий для заключения четырех госконтрактов на поставку концентраторов кислорода стоимостью 147 млн рублей. В свою очередь, чиновник должен был обеспечить беспрепятственный прием товара и организацию быстрой оплаты.

Мужчины признали свою вину лишь частично. Суд арестовал их имущество в общей сумме более 12 млн рублей. Теперь уголовное дело рассмотрит Ленинский райсуд Омска.

Четко по делу. В Омске будут судить чиновника за взятку на Красногорском гидроузле
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