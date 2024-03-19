Руководитель омской Дирекции здравоохранения предстанет перед судом за взятку

Выяснилось, что в октябре 2022 года Гирев получил от Акчурина взятку в размере 100 тысяч рублей. Это была плата за создание условий для заключения четырех госконтрактов на поставку концентраторов кислорода стоимостью 147 млн рублей. В свою очередь, чиновник должен был обеспечить беспрепятственный прием товара и организацию быстрой оплаты.