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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:42

Главред RT Симоньян отказалась уходить из публичного поля из-за угрозы покушения

2 апреля 2024, 11:27
Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, отказалась покидать общественную сферу после получения угрозы о покушении на нее.

Симоньян заявила, что не планирует уходить из публичного поля. Она признает, что такая возможность существует, но она предпочитает оставаться видимой и активной.

«Я это не допускаю, я это знаю. Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне», ― прокомментировала главред.

СБУ ранее сообщила о заочном обвинении Симоньян в различных преступлениях, включая «призывы к геноциду» и «оправдании российской военной спецоперации против Украины». Однако Симоньян отвергла эти обвинения и подчеркнула, что они не имеют под собой оснований и служат лишь попыткой запугать ее.

Ранее портал rosbalt.ru рассказал, как Маргарите Симоньян удалось получить компромат на немецких военных о планировании атаки на Крымский мост.

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