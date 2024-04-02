Главред RT Симоньян отказалась уходить из публичного поля из-за угрозы покушения

СБУ ранее сообщила о заочном обвинении Симоньян в различных преступлениях, включая «призывы к геноциду» и «оправдании российской военной спецоперации против Украины». Однако Симоньян отвергла эти обвинения и подчеркнула, что они не имеют под собой оснований и служат лишь попыткой запугать ее.