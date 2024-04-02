Главред RT Симоньян отказалась уходить из публичного поля из-за угрозы покушения

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Симоньян заявила, что не планирует уходить из публичного поля. Она признает, что такая возможность существует, но она предпочитает оставаться видимой и активной.
«Я это не допускаю, я это знаю. Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне», ― прокомментировала главред.
СБУ ранее сообщила о заочном обвинении Симоньян в различных преступлениях, включая «призывы к геноциду» и «оправдании российской военной спецоперации против Украины». Однако Симоньян отвергла эти обвинения и подчеркнула, что они не имеют под собой оснований и служат лишь попыткой запугать ее.
Ранее портал rosbalt.ru рассказал, как Маргарите Симоньян удалось получить компромат на немецких военных о планировании атаки на Крымский мост.