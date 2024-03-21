В омском муниципальном приюте для животных сменилось руководство

Напомним: Маркушин до муниципального приюта работал в приюте для животных «Добрые руки», а еще раньше — в правоохранительных органах. О Нефедовой известно, что она в 2007–2008 годах была зарегистрирована как ИП и специализировалась на розничной торговле одеждой.