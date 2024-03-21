Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

В омском муниципальном приюте для животных уволился директор.

В омском муниципальном приюте для животных сменилось руководство

21 марта 2024, 04:50

В омском муниципальном приюте для животных уволился директор.

Место Юрия Маркушина заняла бывшая предпринимательница Юлия Нефедова

В бюджетном учреждении города Омска «Муниципальный приют для животных» сменилось руководство. Директор БУ Юрий Маркушин, занимавший этот пост с сентября 2023 года, ушел в отставку. С 20 марта обязанности директора выполняет Юлия Нефедова.

Напомним: Маркушин до муниципального приюта работал в приюте для животных «Добрые руки», а еще раньше — в правоохранительных органах. О Нефедовой известно, что она в 2007–2008 годах была зарегистрирована как ИП и специализировалась на розничной торговле одеждой.

Муниципальный приют специализируется на отлове и содержании бродячих собак, его учредители — департаменты городского хозяйства и имущественных отношений. На прошлой неделе мы писали, что среднемесячная зарплата директора приюта — 63 тысячи рублей.

По 100 рублей за кг. Омский приют для животных закупит корм для собак на 600 тысяч
Узнать подробнее
#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#Приюты#Смена руководства
Подпишитесь
Дело - труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Омской области
Сегодня, 06:35
Одет в красный костюмчик. В Омске потерялся ручной голубь, который отзывается на имя
Вчера, 12:49
Сократили отставание. «Авангард» обыграл «Локомотив» в третьем матче серии
Сегодня, 02:01
Летающий дьявол с зеленым хвостом. В ночном небе над Омском заметили комету
Сегодня, 03:00
Спустя сутки. Известно, куда пошел работать Кравец после ухода из омского «Авангарда»
Вчера, 11:30
В Омской области за 1,6 млн рублей покупают крематоры для сжигания трупов животных
Сегодня, 03:16
"