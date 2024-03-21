В омском муниципальном приюте для животных сменилось руководство

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:52
В бюджетном учреждении города Омска «Муниципальный приют для животных» сменилось руководство. Директор БУ Юрий Маркушин, занимавший этот пост с сентября 2023 года, ушел в отставку. С 20 марта обязанности директора выполняет Юлия Нефедова.
Напомним: Маркушин до муниципального приюта работал в приюте для животных «Добрые руки», а еще раньше — в правоохранительных органах. О Нефедовой известно, что она в 2007–2008 годах была зарегистрирована как ИП и специализировалась на розничной торговле одеждой.
Муниципальный приют специализируется на отлове и содержании бродячих собак, его учредители — департаменты городского хозяйства и имущественных отношений. На прошлой неделе мы писали, что среднемесячная зарплата директора приюта — 63 тысячи рублей.