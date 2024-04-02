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Published Сегодня, 11:47

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Эксперт Харитонова рассказала о вариантах приумножения накоплений

2 апреля 2024, 11:47
Существуют разные способы сохранения и приумножения своих сбережений. Один из таких вариантов — открытие банковского вклада или накопительного счета. Ирина Харитонова, директор проектов дивизиона «Инвестиции и накопления» в «СберСтраховании жизни», рассказала об особенностях этих инструментов.

Харитонова советует разделить свои сбережения на несколько вкладов с разными сроками и условиями, чтобы уменьшить риски при изменении ставок, пишут «Известия».

Накопительные счета, по словам эксперта, хороши тем, что позволяют снимать или пополнять деньги в любой момент. Однако ставка по таким счетам обычно ниже, чем по вкладам.

Эксперт отметила, что повышение ключевой ставки увеличило доходность программ накопительного страхования жизни (НСЖ). В настоящее время ставки по таким программам составляют около 22% для договоров на 10-15 лет и до 35% для договоров на 30 лет. Однако, чтобы получить максимальную доходность, необходимо заключить договор минимум на 10 лет.

«Впрочем, эти программы привлекательны не только ставкой, но и включенной в них страховой защитой, которая распространяется на весь срок договора. Если произойдет страховой случай, страховщик выплатит компенсацию или продолжит делать взносы за клиента. Поэтому программы НСЖ можно рассматривать в том числе и как инструмент для передачи капитала. Более того, для программ сроком от пяти лет доступен налоговый вычет. Можно выбрать договор с единовременным взносом или в рассрочку», — уточнила она.

Харитонова предполагает, что уже летом текущего года Банк России может начать цикл смягчения денежно-кредитной политики, что приведет к снижению процентов по вкладам и накопительным программам.

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