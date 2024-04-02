Эксперт Харитонова рассказала о вариантах приумножения накоплений

«Впрочем, эти программы привлекательны не только ставкой, но и включенной в них страховой защитой, которая распространяется на весь срок договора. Если произойдет страховой случай, страховщик выплатит компенсацию или продолжит делать взносы за клиента. Поэтому программы НСЖ можно рассматривать в том числе и как инструмент для передачи капитала. Более того, для программ сроком от пяти лет доступен налоговый вычет. Можно выбрать договор с единовременным взносом или в рассрочку», — уточнила она.