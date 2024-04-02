Эксперт Харитонова рассказала о вариантах приумножения накоплений

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Харитонова советует разделить свои сбережения на несколько вкладов с разными сроками и условиями, чтобы уменьшить риски при изменении ставок, пишут «Известия».
Накопительные счета, по словам эксперта, хороши тем, что позволяют снимать или пополнять деньги в любой момент. Однако ставка по таким счетам обычно ниже, чем по вкладам.
Эксперт отметила, что повышение ключевой ставки увеличило доходность программ накопительного страхования жизни (НСЖ). В настоящее время ставки по таким программам составляют около 22% для договоров на 10-15 лет и до 35% для договоров на 30 лет. Однако, чтобы получить максимальную доходность, необходимо заключить договор минимум на 10 лет.
«Впрочем, эти программы привлекательны не только ставкой, но и включенной в них страховой защитой, которая распространяется на весь срок договора. Если произойдет страховой случай, страховщик выплатит компенсацию или продолжит делать взносы за клиента. Поэтому программы НСЖ можно рассматривать в том числе и как инструмент для передачи капитала. Более того, для программ сроком от пяти лет доступен налоговый вычет. Можно выбрать договор с единовременным взносом или в рассрочку», — уточнила она.
Харитонова предполагает, что уже летом текущего года Банк России может начать цикл смягчения денежно-кредитной политики, что приведет к снижению процентов по вкладам и накопительным программам.