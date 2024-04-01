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Published Сегодня, 09:17

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Updated Сегодня, 09:20

В Свердловской области упали обломки ракеты, запущенной с Байконура

1 апреля 2024, 09:17
Вблизи Карпинска упали обломки ракеты, которая была запущена с космодрома Байконур. Сообщается, что ракета «Союз-2-1б» несла на борту космический аппарат «Ресурс-П» № 4 и была отправлена на орбиту в 14:36 по местному времени 31 марта.

По словам мэра Андрея Клопова, грохот от падения можно было услышать даже в соседнем Краснотурьинске. Он отметил, что все части ракеты упали в заданном районе, но саму ракету визуально никто из наблюдателей не заметил, хотя следили за ней со смотровой площадки, пишет ИА «УралПолит.ru».

Игорь Булычев, начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Карпинска, сообщил, что точные координаты падения пока неизвестны из-за погодных условий. Однако в ближайшее время территория будет обследована на вертолете, чтобы уточнить место упавших обломков.

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