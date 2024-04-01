В Свердловской области упали обломки ракеты, запущенной с Байконура

По словам мэра Андрея Клопова, грохот от падения можно было услышать даже в соседнем Краснотурьинске. Он отметил, что все части ракеты упали в заданном районе, но саму ракету визуально никто из наблюдателей не заметил, хотя следили за ней со смотровой площадки, пишет ИА «УралПолит.ru».