В Свердловской области упали обломки ракеты, запущенной с Байконура

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
По словам мэра Андрея Клопова, грохот от падения можно было услышать даже в соседнем Краснотурьинске. Он отметил, что все части ракеты упали в заданном районе, но саму ракету визуально никто из наблюдателей не заметил, хотя следили за ней со смотровой площадки, пишет ИА «УралПолит.ru».
Игорь Булычев, начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Карпинска, сообщил, что точные координаты падения пока неизвестны из-за погодных условий. Однако в ближайшее время территория будет обследована на вертолете, чтобы уточнить место упавших обломков.