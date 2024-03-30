Заинтриговали. Омское бистро «Птичка» закрывается для «перерождения»

Стоит отметить, что отзывы посетителей кафе были неоднозначными. Один из гостей пожаловался на слишком пикантное меню для детей. В другом отзыве омичка похвалила лимонады, но отметила, что еда ей не понравилась. Также мужчина рассказал неприятную историю, из-за которой он снизил свою оценку до двух звезд.