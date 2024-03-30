Заинтриговали. Омское бистро «Птичка» закрывается для «перерождения»

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
В Омске закрывается кафе «Птичка», расположенное на улице Карла Либкнехта. В заведении уточнили, что в эти выходные оно работает последние дни.
«Нам нужно немного времени и совсем скоро мы вернемся с обновленным форматом», — объяснили в официальном паблике кафе.
Пока неизвестно, будет ли сохранено название и концепция заведения. Также не сообщается, на какой срок заведение закроют.
Стоит отметить, что отзывы посетителей кафе были неоднозначными. Один из гостей пожаловался на слишком пикантное меню для детей. В другом отзыве омичка похвалила лимонады, но отметила, что еда ей не понравилась. Также мужчина рассказал неприятную историю, из-за которой он снизил свою оценку до двух звезд.
«На середине поедания бургера мы заметили волос. Понятно, что без его появления я бы поставил 3-4 звезды (скорее всего), но волос внес коррективы. Любопытно, что даже извинений не было. Нас лишь спросили: убрать френч-бургер из счета или сделать новый», — поделился отзывом гость в сервисе 2ГИС.