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2024
Заинтриговали. Омское бистро «Птичка» закрывается для «перерождения»
30 марта, 05:55
Бренд все тот же. «Леруа Мерлен» сменил название юрлица
Юридическое наименование ООО «Леруа Мерлен Восток» сменилось на ООО «Ле Монлид».
6 марта, 11:43
2023
Падающая штукатурка, новая жизнь «Летура» и омские детдома. Омск сегодня
10 ноября 2023, 14:50
«Долой Тупицыно». В России хотят запретить оскорбительные названия населенных пунктов
19 октября 2023, 10:50
На прилавках омских магазинов появились шампуни «Сьесс» и «Шаума»
9 сентября 2023, 10:45
Словно по дуновению ветерка. Омский яхт-клуб снова сменил официальное название
История смены имен. Некогда «Омский губернаторский яхт-клуб» стал называться «Спортивная школа „Сибирь“.
4 марта 2023, 07:00
2022
В Омске выбрали названия для трех городских скверов
Безымянные скверы находились в двух округах Омска.
20 июля 2022, 09:22

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