Рядом с вокзалом. В конце января в Омске откроется кафе-столовая «Вилка-Ложка»

Ранее Город55 писал о том, что на территории Чернолучинской курортной зоны появится новая база отдыха. Ее назовут «Вокруг неба». Этот проект развивает гендиректор компании «Омск Сайдинг Инвест» Хусайн Закриев, который владеет парком «Вокруг света» на Зеленом острове. У предпринимателя множество идей на этот счет. Одна из них — ресторан в виде самолета. Закриев хочет открыть базу отдыха к концу 2024 года.