Рядом с вокзалом. В конце января в Омске откроется кафе-столовая «Вилка-Ложка»

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:18
В Омске появится сеть ресторанов быстрого обслуживания. Она называется «Вилка-Ложка». К слову, столовую этой сети уже можно было видеть в городе. Новая точка заработает на проспекте Карла Маркса, 84. Этот дом расположен рядом с железнодорожным вокзалом.
Самую первую столовую «Вилка-Ложка» открыли в черте Омска в конце 2000-х годов. Она располагалась на улице Ленина недалеко от памятника Городовому. В 2011 году заведение было закрыто.
Предполагается, что точка в доме на Маркса «Вилка-Ложка» заработает 31 января, пишет NGS55.RU. Сеть ресторанов быстрого обслуживания откроется в Омске в новом формате. Здесь собираются делать упор на выпечку и доставку. Владельцы хотят сделать меню отличным от того, что обычно представляют в этих столовых.
Отметим, что правообладателем бренда является холдинг «Фуд-Мастер» из Новосибирска. «Вилка-Ложка» — это проект местного банкира Игоря Кима и бизнесмена Андрея Алексеева.
Кстати, по адресу Карла Маркса, 84 был размещен ресторан сети быстрого питания KFC. В начале осени прошлого года его выставляли на продажу за 80 млн рублей.
Ранее Город55 писал о том, что на территории Чернолучинской курортной зоны появится новая база отдыха. Ее назовут «Вокруг неба». Этот проект развивает гендиректор компании «Омск Сайдинг Инвест» Хусайн Закриев, который владеет парком «Вокруг света» на Зеленом острове. У предпринимателя множество идей на этот счет. Одна из них — ресторан в виде самолета. Закриев хочет открыть базу отдыха к концу 2024 года.