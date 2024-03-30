В ТПП РФ провели студенческий конкурс по международному коммерческому арбитражу

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Как пишет издание, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, количество международных дел за последние годы продолжает расти, отмечают в Торгово-промышленной палате России. В прошлом году в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП России поступило 215 исков по международным спорам со стороны компаний из 48 стран. В этом году была проведена первая китайская секция в рамках конкурса, в которой приняли участие четыре команды.
Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров отметил, что основой данного конкурса является игровое дело, которое на 80-90% связано с санкциями, применяемыми в отношении Российской Федерации. По его словам, когда контракты не исполняются и российские или иностранные компании обращаются за защитой своих интересов, ответчики часто прибегают к использованию санкций как обстоятельства непреодолимой силы. Однако иски все равно подаются, и выносится решение. И вот такое решение, которое было вынесено, стало основой для игрового дела на конкурсе.
Участники конкурса представляли ведущие вузы как из Москвы и Санкт-Петербурга, так и из других регионов, от Владивостока до Чеченской Республики. В общей сложности в конкурсе приняли участие команды из восьми стран.
Магистрант Высшей школы права «Адилет» г. Алматы Кристина Проскурина отметила, что организаторы конкурса предложили участникам интересный кейс, связанный с неисполнением контракта между резидентом Российской Федерации и резидентом Европейского союза, которые заключили договор, и возникла ситуация с неисполнением контракта. Организаторы предложили каждой стороне сформировать две правовые позиции и отстоять их поочередно перед арбитрами.
«Кейс достаточно большой, необходимо было изучить большое количество материалов, тонкостей, владеть не только материалами дела, но и действующим законодательством Российской Федерации и иметь определенные знания в международном праве», — рассказала Кристина Проскурина.
Конкурс был организован Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ) совместно с Торгово-промышленной палатой России. По словам вице-президента ТПП России Вадима Чубарова, организаторы конкурса заинтересованы в популяризации не только Международного коммерческого арбитражного суда, но и самого института международного коммерческого арбитража как способа разрешения споров. Они также выразили надежду, что участники конкурса в будущем станут докладчиками, арбитрами или представителями сторон, и организаторам будет не стыдно за этих ребят, когда они станут представлять интересы российских компаний за рубежом, поскольку они к этому готовы.
Четыре победившие команды получили возможность пройти стажировку в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате России.