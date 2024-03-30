В ТПП РФ провели студенческий конкурс по международному коммерческому арбитражу

Конкурс был организован Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ) совместно с Торгово-промышленной палатой России. По словам вице-президента ТПП России Вадима Чубарова, организаторы конкурса заинтересованы в популяризации не только Международного коммерческого арбитражного суда, но и самого института международного коммерческого арбитража как способа разрешения споров. Они также выразили надежду, что участники конкурса в будущем станут докладчиками, арбитрами или представителями сторон, и организаторам будет не стыдно за этих ребят, когда они станут представлять интересы российских компаний за рубежом, поскольку они к этому готовы.