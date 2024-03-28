В ЮАР прошла традиционная выездная сессия ПМЭФ

Заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков назвал бизнес-диалог «Россия — Африка» традиционным форматом, объединяющим предпринимательское сообщество и официальные круги России и стран Африки на площадке ПМЭФ с 2016 года. Помимо этого, форум является хорошим инструментом расширения информационного и географического взаимодействия между сторонами. В этом году ожидается широкое представительство делегаций из ЮАР и других африканских стран. Это позволит сохранить темп развития деловых отношений, набранный в результате проведения второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка», сказал Алексей Вальков.