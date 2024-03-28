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В ЮАР прошла традиционная выездная сессия ПМЭФ

В ЮАР прошла традиционная выездная сессия ПМЭФ

28 марта 2024, 13:02
Фото: Росконгресс
27 марта прошла выездная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием более 100 человек. Это представители госвласти, средств массовой информации, а также крупного бизнеса ЮАР. Мероприятие прошло в Йоханнесбурге.

В начале встречи участники почтили минутой молчания память тех, кто погиб в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, пишет 56orb.ru.

Заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков назвал бизнес-диалог «Россия — Африка» традиционным форматом, объединяющим предпринимательское сообщество и официальные круги России и стран Африки на площадке ПМЭФ с 2016 года. Помимо этого, форум является хорошим инструментом расширения информационного и географического взаимодействия между сторонами. В этом году ожидается широкое представительство делегаций из ЮАР и других африканских стран. Это позволит сохранить темп развития деловых отношений, набранный в результате проведения второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка», сказал Алексей Вальков.

В повестку сессии вошло обсуждение развития деловых связей между РФ и ЮАР.

По словам заместителя торгового представителя в ЮАР Олега Савикова, Россия и Южная Африка поддерживают стабильные отношения, в основе которых лежит взаимоуважение и стремление к совместному развитию. На сегодняшний день задачи сторон сводятся к расширению партнерских отношений и поддержанию взаимного суверенного развития в разных сферах.

На сессии также выступил исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк. Он обратил внимание, что уже многие годы Российская Федерация является надежным партнером Африки и играет значимую роль в развитии ее энергетики. ЭнДжей Аюк отметил развитие отношений между сторонами в энергетической сфере и назвал ПМЭФ площадкой, позволяющей перейти к стратегическому партнерству.

Напомним, ПМЭФ-2024 будет проходить в Санкт-Петербурге 5–8 июня. Информационным партнером события выступает медиахолдинг 1MI.

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