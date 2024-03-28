ПЦБК: Использование дронов поможет автоматизировать мониторинг лесов в Пермском крае

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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Updated Сегодня, 09:34
В России в следующие шесть лет планируется производить ежегодно до 32,5 тысячи беспилотников, передает properm.ru.
ПЦБК освоила использование дронов еще до того, как два года назад в России был введен запрет на использование БПЛА. Компания активно применяла технологии воздушно-лазерного сканирования (ВЛС) лесных участков. На основе этих данных она формировала высокоточные цифровые модели лесных участков с профилем каждого отдельного дерева.
Как отметил директор департамента лесообеспечения ПЦБК Иван Полынский, за счет такого исследования определяются породный состав леса, запас древесины и ее состояние. Он подчеркнул, что участок площадью 100 — 150 гектаров сканируется за час, тогда как вручную такая работа делается за три дня.
ВЛС помогает сформировать представление о состоянии лесного фонда. Например, мультиспектральная камера отмечает изменения в состоянии дерева, выделяет сухостойные и больные деревья. Представитель ПЦБК считает, что ВЛС лесных территорий можно использовать по всему Прикамью в качестве дополнения к региональной информационной системе «Умный лес» и традиционным методам лесоустройства.