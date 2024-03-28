ПЦБК: Использование дронов поможет автоматизировать мониторинг лесов в Пермском крае

ПЦБК освоила использование дронов еще до того, как два года назад в России был введен запрет на использование БПЛА. Компания активно применяла технологии воздушно-лазерного сканирования (ВЛС) лесных участков. На основе этих данных она формировала высокоточные цифровые модели лесных участков с профилем каждого отдельного дерева.