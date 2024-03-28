Модульбанк назвал самые быстрорастущие ниши маркетплейсов в России

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:30
Эксперты уверены, что у этого рынка огромный потенциал, при том что он все еще находится на стадии активного развития. Какие же ниши растут на российских маркетплейсах быстрее всего?
Издание rostovgazeta.ru пишет, что в соответствии с аналитикой сервиса Модульбанка «МаркетМетрика», самыми быстрорастущими нишами на российских маркетплейсах являются одежда и обувь, аксессуары и электроника. Сервис «МаркетМетрика» синхронизирован с крупнейшими отечественными маркетплейсами, позволяя пользователям получать информацию о товарах по различным ключевым параметрам, таким как бренд, каталог, ключевые слова. Оценка осуществляется с учетом актуальных трендов.
Однако, как отмечает директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта, срез данных не включает информацию о трендовых товарах, которые могут быстро появляться и исчезать (новогодняя или другая праздничная атрибутика).
Анализ данных, полученных с помощью сервиса «МаркетМетрика», свидетельствует о том, что в последнее время на отечественных маркетплейсах стабильный спрос наблюдается на товары для здоровья и красоты. Этому способствует рост осведомленности потребителей о здоровом образе жизни, об уходовых средствах. Кроме того, потребители стали больше доверять онлайн-площадкам и поэтому все чаще заказывают любимые бренды в интернете, не опасаясь нарваться на подделку.
В последние годы на маркетплейсах также наблюдается рост продаж товаров для дома и интерьера. На этих площадках они представлены в большом разнообразии и часто по более привлекательным ценам, чем в обычных магазинах. Интересная тенденция — россияне все чаще предпочитают покупать на маркетплейсах крупногабаритные товары (мебель, сантехнику, автомобильные шины) и даже такие специфические товары, как лодки.
Анализируя рынок, продавцы товаров онлайн активно используют возможности различных сервисов, которые имеют свой уникальный функционал. Среди них Moneyplace, Marketplace Analytics и MegaIndex. Здесь важно учитывать конкретную задачу. Например, сервис «МаркетМетрика» может помочь с выбором ниши, открытием магазина и оптимизацией. Одновременно большие компании используют подобные сервисы для масштабирования. Это особенно важно, учитывая, что продажи на интернет-площадках в России в первом полугодии 2023 года увеличились на 20% и составили 2,7 трлн рублей (данные Ассоциации компаний интернет-торговли). В общем объеме розничных продаж в РФ их доля приближается к 13%. При этом продажи на отечественных электронных площадках составляют более 97% от общего объема.