Модульбанк назвал самые быстрорастущие ниши маркетплейсов в России

Анализируя рынок, продавцы товаров онлайн активно используют возможности различных сервисов, которые имеют свой уникальный функционал. Среди них Moneyplace, Marketplace Analytics и MegaIndex. Здесь важно учитывать конкретную задачу. Например, сервис «МаркетМетрика» может помочь с выбором ниши, открытием магазина и оптимизацией. Одновременно большие компании используют подобные сервисы для масштабирования. Это особенно важно, учитывая, что продажи на интернет-площадках в России в первом полугодии 2023 года увеличились на 20% и составили 2,7 трлн рублей (данные Ассоциации компаний интернет-торговли). В общем объеме розничных продаж в РФ их доля приближается к 13%. При этом продажи на отечественных электронных площадках составляют более 97% от общего объема.