Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Модульбанк назвал самые быстрорастущие ниши маркетплейсов в России

Модульбанк назвал самые быстрорастущие ниши маркетплейсов в России

28 марта 2024, 06:30
Фото: ru.freepik.com
Рынок маркетплейсов в России активно развивается. Сегодня он представлен такими крупными компаниями, как Wildberries, Ozon, Lamoda и Yandex.Market. У маркетплейсов есть очевидные преимущества: широкий ассортимент товаров, которые можно приобрести быстрым и удобным способом, не выходя из дома.

Эксперты уверены, что у этого рынка огромный потенциал, при том что он все еще находится на стадии активного развития. Какие же ниши растут на российских маркетплейсах быстрее всего?

Издание rostovgazeta.ru пишет, что в соответствии с аналитикой сервиса Модульбанка «МаркетМетрика», самыми быстрорастущими нишами на российских маркетплейсах являются одежда и обувь, аксессуары и электроника. Сервис «МаркетМетрика» синхронизирован с крупнейшими отечественными маркетплейсами, позволяя пользователям получать информацию о товарах по различным ключевым параметрам, таким как бренд, каталог, ключевые слова. Оценка осуществляется с учетом актуальных трендов.

Однако, как отмечает директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта, срез данных не включает информацию о трендовых товарах, которые могут быстро появляться и исчезать (новогодняя или другая праздничная атрибутика).

Анализ данных, полученных с помощью сервиса «МаркетМетрика», свидетельствует о том, что в последнее время на отечественных маркетплейсах стабильный спрос наблюдается на товары для здоровья и красоты. Этому способствует рост осведомленности потребителей о здоровом образе жизни, об уходовых средствах. Кроме того, потребители стали больше доверять онлайн-площадкам и поэтому все чаще заказывают любимые бренды в интернете, не опасаясь нарваться на подделку.

В последние годы на маркетплейсах также наблюдается рост продаж товаров для дома и интерьера. На этих площадках они представлены в большом разнообразии и часто по более привлекательным ценам, чем в обычных магазинах. Интересная тенденция — россияне все чаще предпочитают покупать на маркетплейсах крупногабаритные товары (мебель, сантехнику, автомобильные шины) и даже такие специфические товары, как лодки.

Анализируя рынок, продавцы товаров онлайн активно используют возможности различных сервисов, которые имеют свой уникальный функционал. Среди них Moneyplace, Marketplace Analytics и MegaIndex. Здесь важно учитывать конкретную задачу. Например, сервис «МаркетМетрика» может помочь с выбором ниши, открытием магазина и оптимизацией. Одновременно большие компании используют подобные сервисы для масштабирования. Это особенно важно, учитывая, что продажи на интернет-площадках в России в первом полугодии 2023 года увеличились на 20% и составили 2,7 трлн рублей (данные Ассоциации компаний интернет-торговли). В общем объеме розничных продаж в РФ их доля приближается к 13%. При этом продажи на отечественных электронных площадках составляют более 97% от общего объема.

Подпишитесь
Процесс запущен. В Омске начали сносить аварийную гимназию №88
Сегодня, 03:26
Психологическая травля. Омичам покажут триллер о подростковом буллинге «Лисьи огни»
Сегодня, 06:05
Госэкспертиза пройдена. Золотов подготовил проект детсада для омского ЖК «Новый Амур»
Сегодня, 03:48
Всему виной электроприбор. При пожаре в омском селе Ивановка погибла семейная пара
Сегодня, 06:04
Попытка сравнять счет в серии. «Авангард» встретится с «Локомотивом» в шестом матче
Сегодня, 04:16
Дело — труба. Как создавался, приватизировался и постепенно разрушался ОмскВодоканал
Сегодня, 07:54
"