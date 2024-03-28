Бастрыкин заинтересовался делом о гибели детей при пожаре в Кузбассе

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Он поручил руководителю Следственного управления по Кемеровской области представить отчет о ходе расследования этого дела о смерти трех детей при пожаре в Белове, пишет vse42.ru.
Подозревается местная жительница в том, что она своим неосторожным поведением причинила смерть своим детям (по статье 109 Уголовного кодекса РФ).
По информации Следственного комитета, 15 марта 2024 года женщина оставила троих своих малолетних детей без присмотра и ушла из дома. Вскоре после этого случился пожар, после его потушения были обнаружены мертвые тела детей.