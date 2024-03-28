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Бастрыкин заинтересовался делом о гибели детей при пожаре в Кузбассе

28 марта 2024, 17:37
В одном из городов Кузбасса произошел пожар в жилом доме, в результате которого трое детей погибли. Председатель Следственного комитета РФ, Александр Бастрыкин, заинтересовался этим происшествием.

Он поручил руководителю Следственного управления по Кемеровской области представить отчет о ходе расследования этого дела о смерти трех детей при пожаре в Белове, пишет vse42.ru.

Подозревается местная жительница в том, что она своим неосторожным поведением причинила смерть своим детям (по статье 109 Уголовного кодекса РФ).

По информации Следственного комитета, 15 марта 2024 года женщина оставила троих своих малолетних детей без присмотра и ушла из дома. Вскоре после этого случился пожар, после его потушения были обнаружены мертвые тела детей.

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