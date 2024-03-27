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С 10 по 11 апреля «Сколково» принимает форум «Открытые инновации»

С 10 по 11 апреля «Сколково» принимает форум «Открытые инновации»

27 марта 2024, 19:06
Международный форум «Открытые инновации» состоится 10–11 апреля в технопарке «Сколково». В этом году главной темой события станет ускоренное развитие «сквозных» технологий, нужное для достижения суверенитета, и вовлечение технологических предпринимателей в реализацию государственных инициатив.

Основная цель форума 2024 года состоит в формировании представлений об обществе, государстве и людях через десятки лет. Практическая задача формулируется как поиск решений по развитию и коммерциализации новейших технологий в десяти направлениях дорожных карт, которые были созданы Правительством РФ и реализуются в рамках соглашений с ведущими госкорпорациями страны. Об этом информирует 56orb.

Среди тем дорожных карт упоминаются искусственный интеллект, квантовые вычисления, квантовые коммуникации, развитие водородной энергетики на базе природного газа, перспективные космические системы и сервисы, передовое индустриальное программное обеспечение, современные и перспективные сети мобильной связи, новое общесистемное программное обеспечение, системы накопления электроэнергии, технологии новых материалов и веществ.

На полях форума встретятся разработчики «сквозных» технологий, представители корпораций-экосистем, малых технологических компаний, инвесторы и регуляторы рынка, российские и международные эксперты.

Участникам предстоит изучение подходов к достижению технологического лидерства и технологической безопасности государств в современных условиях разобщенного мира. Они также предпримут попытку идентификации современных инновационных трендов и формирования основ дальнейшего ускоренного развития, подходящих как для России, так и для государств объединения БРИКС+.

На площадках ожидается обсуждение актуальных вопросов технологического развития, а также дискуссии относительно будущего привычных технологий и отраслей. Этой теме посвящен отдельный — визионерский трек форума. Всего программа форума включает более 40 деловых сессий.

Регистрация на форум «Открытые инновации — 2024» проводится на официальном сайте мероприятия. Медиахолдинг 1MI выполняет роль информационного партнера форума.

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