С 10 по 11 апреля «Сколково» принимает форум «Открытые инновации»

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
Основная цель форума 2024 года состоит в формировании представлений об обществе, государстве и людях через десятки лет. Практическая задача формулируется как поиск решений по развитию и коммерциализации новейших технологий в десяти направлениях дорожных карт, которые были созданы Правительством РФ и реализуются в рамках соглашений с ведущими госкорпорациями страны. Об этом информирует 56orb.
Среди тем дорожных карт упоминаются искусственный интеллект, квантовые вычисления, квантовые коммуникации, развитие водородной энергетики на базе природного газа, перспективные космические системы и сервисы, передовое индустриальное программное обеспечение, современные и перспективные сети мобильной связи, новое общесистемное программное обеспечение, системы накопления электроэнергии, технологии новых материалов и веществ.
На полях форума встретятся разработчики «сквозных» технологий, представители корпораций-экосистем, малых технологических компаний, инвесторы и регуляторы рынка, российские и международные эксперты.
Участникам предстоит изучение подходов к достижению технологического лидерства и технологической безопасности государств в современных условиях разобщенного мира. Они также предпримут попытку идентификации современных инновационных трендов и формирования основ дальнейшего ускоренного развития, подходящих как для России, так и для государств объединения БРИКС+.
На площадках ожидается обсуждение актуальных вопросов технологического развития, а также дискуссии относительно будущего привычных технологий и отраслей. Этой теме посвящен отдельный — визионерский трек форума. Всего программа форума включает более 40 деловых сессий.
Регистрация на форум «Открытые инновации — 2024» проводится на официальном сайте мероприятия. Медиахолдинг 1MI выполняет роль информационного партнера форума.