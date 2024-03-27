С 10 по 11 апреля «Сколково» принимает форум «Открытые инновации»

Основная цель форума 2024 года состоит в формировании представлений об обществе, государстве и людях через десятки лет. Практическая задача формулируется как поиск решений по развитию и коммерциализации новейших технологий в десяти направлениях дорожных карт, которые были созданы Правительством РФ и реализуются в рамках соглашений с ведущими госкорпорациями страны. Об этом информирует 56orb.