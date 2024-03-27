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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

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иллюстрация

Еще один очаг. В деревне под Омском выявили бешенство у домашней кошки

27 марта 2024, 03:23
Фото: Город55
иллюстрация

В омском селе Сосновка обнаружили бешенство у домашней кошки

Карантинный режим будет действовать до 25 мая 2024 года.

В пресс-службе Россельхознадзора сообщили о регистрации 12-го очага бешенства в Азовском районе. Вирус был выявлен у кошки в личном подсобном хозяйстве в селе Сосновка.

Специалисты ветеринарной службы предпринимают все необходимые меры для локализации и ликвидации заболевания. На территории самого ЛПХ и в радиусе 1,5 км от него будет установлен карантинный режим до 25 мая 2024 года.

Ранее в Седельниковском районе ввели карантин до 13 мая 2024 года. Как выяснилось, в селе Голубовка был зафиксирован случай бешенства у лисы. В связи с этим ограничение коснулось всех территорий, прилегающих к очагу заболевания, на расстоянии двух километров.

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