Еще один очаг. В деревне под Омском выявили бешенство у домашней кошки

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
В пресс-службе Россельхознадзора сообщили о регистрации 12-го очага бешенства в Азовском районе. Вирус был выявлен у кошки в личном подсобном хозяйстве в селе Сосновка.
Специалисты ветеринарной службы предпринимают все необходимые меры для локализации и ликвидации заболевания. На территории самого ЛПХ и в радиусе 1,5 км от него будет установлен карантинный режим до 25 мая 2024 года.
Ранее в Седельниковском районе ввели карантин до 13 мая 2024 года. Как выяснилось, в селе Голубовка был зафиксирован случай бешенства у лисы. В связи с этим ограничение коснулось всех территорий, прилегающих к очагу заболевания, на расстоянии двух километров.