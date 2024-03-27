Еще один очаг. В деревне под Омском выявили бешенство у домашней кошки

Ранее в Седельниковском районе ввели карантин до 13 мая 2024 года. Как выяснилось, в селе Голубовка был зафиксирован случай бешенства у лисы. В связи с этим ограничение коснулось всех территорий, прилегающих к очагу заболевания, на расстоянии двух километров.