Неблагополучная территория. В Омской области выявили еще два очага бешенства

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Два новых очага бешенства в Омской области выявили вчера, 29 января. В управлении Россельхознадзора отметили, что территория региона снова вошла в число неблагополучных по этому признаку. В прошлом году, например, в Омской области нашли 30 случаев болезни.
Чаще всего ее переносят лисы, енотовидные собаки, волки, корсаки, в городских условиях бешенство можно получить после контакта с бездомным котом или собакой.
В Россельхознадзоре рассказали, как распознать бешенство. Так, зараженное животное начинает есть несъедобные предметы, теряет чувство осторожности и координацию, также могут возникнуть судороги. Агрессия — поздний симптом бешенства. Если вы увидели животное с признаками бешенства, следует немедленно обращаться в управление ветеринарии по телефону: (3812)-44-21-88.
Ранее Город55 писал о первом в этом году случае бешенства, который обнаружили в селе Зеленовка Омского района, после чего там ввели карантин, который продолжится до начала марта текущего года.