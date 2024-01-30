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Неблагополучная территория. В Омской области выявили еще два очага бешенства

30 января 2024, 12:16
Фото: Midjourney
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В Омской области выявили два новых очага бешенства

В Россельхознадзоре предупредили: главными переносчиками являются дикие лисы, волки, а также бродячие собаки и кошки.

Два новых очага бешенства в Омской области выявили вчера, 29 января. В управлении Россельхознадзора отметили, что территория региона снова вошла в число неблагополучных по этому признаку. В прошлом году, например, в Омской области нашли 30 случаев болезни.

Чаще всего ее переносят лисы, енотовидные собаки, волки, корсаки, в городских условиях бешенство можно получить после контакта с бездомным котом или собакой.

В Россельхознадзоре рассказали, как распознать бешенство. Так, зараженное животное начинает есть несъедобные предметы, теряет чувство осторожности и координацию, также могут возникнуть судороги. Агрессия — поздний симптом бешенства. Если вы увидели животное с признаками бешенства, следует немедленно обращаться в управление ветеринарии по телефону: (3812)-44-21-88.

Ранее Город55 писал о первом в этом году случае бешенства, который обнаружили в селе Зеленовка Омского района, после чего там ввели карантин, который продолжится до начала марта текущего года.

На карантине. В Омской области зарегистрировали первый случай бешенства в 2024 году
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#Омск#Омская область#Животные#Бешенство#Новости#Животное#Зараженные#Заражение#Дикие животные#Анастасия Баянова
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