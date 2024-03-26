После перекрытия бульвара Архитекторов омичи не укладываются в пересадочный тариф

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Омичи рассказали, что после перекрытия бульвара Архитекторов они не могут пользоваться пересадочным тарифом в общественном транспорте. По словам пассажиров, из-за объезда перекрытого участка время в пути увеличилось, также стало дольше ожидание автобусов.
Пересадочный тариф предусматривает возможность пересесть с одного транспорта на другой в течение 45 минут, но примерное время в пути, как отметили горожане, все же больше.
«Пересадочный проездной в 45 минут не укладывается. Предложение — увеличить время до 60 минут», — обратились омичи к мэрии в телеграм канале Оксаны Фадиной «Фадина общается. 2.0».
На обращение ответил департамент транспорта администрации Омска, сообщив, что продление времени пересадочного тарифа не запланировано.
Напомним, что из-за реконструкции бульвара Архитекторов 18 маршрутов общественного транспорта изменили пути следования.