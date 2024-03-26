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Омичам не хватает времени на пересадку после перекрытия бульвара Архитекторов

После перекрытия бульвара Архитекторов омичи не укладываются в пересадочный тариф

26 марта 2024, 11:16
Фото: Город55

Омичам не хватает времени на пересадку после перекрытия бульвара Архитекторов

Пассажиры пожаловались на ситуацию в телеграм-канале экс-мэра Оксаны Фадиной, по их словам, после перекрытия дороги время проезда сильно увеличилось.

Омичи рассказали, что после перекрытия бульвара Архитекторов они не могут пользоваться пересадочным тарифом в общественном транспорте. По словам пассажиров, из-за объезда перекрытого участка время в пути увеличилось, также стало дольше ожидание автобусов.

Пересадочный тариф предусматривает возможность пересесть с одного транспорта на другой в течение 45 минут, но примерное время в пути, как отметили горожане, все же больше.

«Пересадочный проездной в 45 минут не укладывается. Предложение — увеличить время до 60 минут», — обратились омичи к мэрии в телеграм канале Оксаны Фадиной «Фадина общается. 2.0».

На обращение ответил департамент транспорта администрации Омска, сообщив, что продление времени пересадочного тарифа не запланировано.

Напомним, что из-за реконструкции бульвара Архитекторов 18 маршрутов общественного транспорта изменили пути следования.

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#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Пассажиры#Новости#Пассажирский транспорт#Пассажир#Министерство транспорта#Пассажиропоток#Анастасия Баянова
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