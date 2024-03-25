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Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил усилить безопасность в ТЦ

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил усилить безопасность в ТЦ

25 марта 2024, 15:06
Фото: 1MI
25 марта глава Удмуртии Александр Бречалов провёл внеочередное заседание антитеррористической комиссии. Среди рассматриваемых вопросов было и усиление мер безопасности в ТЦ.

По словам Бречалова, на выходных была усилена безопасность аэропорта, вокзалов и других мест массового скопления граждан. Кроме того, усилены наряды ГИБДД на трассах и сотрудников оперативных подразделений. Также проведена работа по выявлению нелегальных мигрантов.

При участии прокуратуры и МЧС проводится проверка торговых центров. Параллельно проверяются и частные охранные предприятия.

Затронули на совещании и тему защиты школ. Сейчас объекты 4-й категории охраняются сторожами, а 1–3 категорий — частными охранными предприятиями. Было отмечено, что в 18 школах Ижевска и в школе № 2 Сарапула есть КПП. Устанавливаются пропускные пункты на объектах с численностью учеников более 1000.

Ректор Удмуртского государственного аграрного университета Андрей Брацихин рассказал, что учебные корпуса вуза находятся под круглосуточной охраной. Попасть в них без пропуска невозможно.

Бречалов отметил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» следует уделить максимум внимания профилактике межнациональных конфликтов.

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