Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил усилить безопасность в ТЦ

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
По словам Бречалова, на выходных была усилена безопасность аэропорта, вокзалов и других мест массового скопления граждан. Кроме того, усилены наряды ГИБДД на трассах и сотрудников оперативных подразделений. Также проведена работа по выявлению нелегальных мигрантов.
При участии прокуратуры и МЧС проводится проверка торговых центров. Параллельно проверяются и частные охранные предприятия.
Затронули на совещании и тему защиты школ. Сейчас объекты 4-й категории охраняются сторожами, а 1–3 категорий — частными охранными предприятиями. Было отмечено, что в 18 школах Ижевска и в школе № 2 Сарапула есть КПП. Устанавливаются пропускные пункты на объектах с численностью учеников более 1000.
Ректор Удмуртского государственного аграрного университета Андрей Брацихин рассказал, что учебные корпуса вуза находятся под круглосуточной охраной. Попасть в них без пропуска невозможно.
Бречалов отметил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» следует уделить максимум внимания профилактике межнациональных конфликтов.