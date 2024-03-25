Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил усилить безопасность в ТЦ

Затронули на совещании и тему защиты школ. Сейчас объекты 4-й категории охраняются сторожами, а 1–3 категорий — частными охранными предприятиями. Было отмечено, что в 18 школах Ижевска и в школе № 2 Сарапула есть КПП. Устанавливаются пропускные пункты на объектах с численностью учеников более 1000.