Владельцы «Крокус сити холла» восстановят концертный зал после теракта

Информация об этом следует из официального сообщения пресс-центра компании «Крокус Интернешнл», опубликованном сегодня. Как сообщается, в настоящий момент компания работает над тем, чтобы оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и работающим на месте трагедии спецслужбам.