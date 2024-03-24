Владельцы «Крокус сити холла» восстановят концертный зал после теракта

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
Информация об этом следует из официального сообщения пресс-центра компании «Крокус Интернешнл», опубликованном сегодня. Как сообщается, в настоящий момент компания работает над тем, чтобы оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и работающим на месте трагедии спецслужбам.
В компании также отметили действия команды концертного зала, благодаря которым многим посетителям и сотрудникам удалось покинуть горящий зал и избежать внимания террористов.
Отдельное внимание в сообщении уделено перспективе восстановления поврежденного здания: то, что уничтожили руки террористов, обещают вернуть в строй.