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Posted Сегодня, 04:41

Published Сегодня, 04:41

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Updated Сегодня, 04:43

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Владельцы «Крокус сити холла» восстановят концертный зал после теракта

24 марта 2024, 04:41
Фото: Официальное сообщество «CROCUS CITY HALL» ВКонтакте
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В «Крокус Интернешнл» планируют восстановить разрушенный концертный зал

«Крокус Интернешнл» заявили о готовности восстановить концертный зал, носящий имя Муслима Магомаева.

Информация об этом следует из официального сообщения пресс-центра компании «Крокус Интернешнл», опубликованном сегодня. Как сообщается, в настоящий момент компания работает над тем, чтобы оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и работающим на месте трагедии спецслужбам.

В компании также отметили действия команды концертного зала, благодаря которым многим посетителям и сотрудникам удалось покинуть горящий зал и избежать внимания террористов.

Отдельное внимание в сообщении уделено перспективе восстановления поврежденного здания: то, что уничтожили руки террористов, обещают вернуть в строй.

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