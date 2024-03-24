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Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

иллюстрация

Юный герой. 15-летний школьник вывел из горящего «Крокуса» больше 100 человек

24 марта 2024, 03:54
Фото: 1MI
иллюстрация

15-летний школьник увел от террористов в «Крокус сити холле» больше ста человек

Сам школьник, по его словам, просто следовал инструкциям на случай чрезвычайной ситуации.

До трагических событий парень подрабатывал в гардеробе — спасти окружающих ему помог стандартный для администраторов концертного зала инструктаж.

Во время теракта молодой человек заметил, что испуганные люди бегут в тупик, догнал их и направил к нужному выходу — всем удалось покинуть горящее здание через служебные помещения.

Напомним, ранее Город55 освещал основные события теракта в Москве — с момента трагедии прошло более суток. По данным Министерства здравоохранения, количество пострадавших увеличилось до 140 человек.

Кровавый теракт в «Крокус сити холле»: что известно спустя сутки после трагедии
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