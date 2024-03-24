Юный герой. 15-летний школьник вывел из горящего «Крокуса» больше 100 человек

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
До трагических событий парень подрабатывал в гардеробе — спасти окружающих ему помог стандартный для администраторов концертного зала инструктаж.
Во время теракта молодой человек заметил, что испуганные люди бегут в тупик, догнал их и направил к нужному выходу — всем удалось покинуть горящее здание через служебные помещения.
Напомним, ранее Город55 освещал основные события теракта в Москве — с момента трагедии прошло более суток. По данным Министерства здравоохранения, количество пострадавших увеличилось до 140 человек.