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Глава ФСБ заявил о задержании 11 человек после теракта в «Крокус сити холле»

23 марта 2024, 08:22
Фото: 1MI
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В их числе четыре преступника, которые непосредственно участвовали в атаке на концертный зал.

Глава ФСБ доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек. В их числе все четверо преступников, непосредственно участвовавшие в теракте в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом со ссылкой на Кремль сообщают «РИА Новости».

В настоящий момент проводится дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте в Подмосковье.

Напомним, что неизвестные ворвались в «Крокус сити холл» вчера, 22 марта, вечером и начали расстреливать посетителей. Число погибших по последним данным составляет 93 человек, и эта цифра еще вырастет.

СМИ сообщили о задержании предполагаемых причастных к теракту в Подмосковье
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#Общество#Происшествия#Россия#Уголовное дело#Задержан#Новости#Теракт#Юлия Истомина#Крокус сити холл#Теракт в «Крокус сити холл»
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