Глава ФСБ заявил о задержании 11 человек после теракта в «Крокус сити холле»

Глава ФСБ доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек. В их числе все четверо преступников, непосредственно участвовавшие в теракте в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом со ссылкой на Кремль сообщают «РИА Новости».