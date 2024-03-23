Глава ФСБ заявил о задержании 11 человек после теракта в «Крокус сити холле»

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Глава ФСБ доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек. В их числе все четверо преступников, непосредственно участвовавшие в теракте в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом со ссылкой на Кремль сообщают «РИА Новости».
В настоящий момент проводится дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте в Подмосковье.
Напомним, что неизвестные ворвались в «Крокус сити холл» вчера, 22 марта, вечером и начали расстреливать посетителей. Число погибших по последним данным составляет 93 человек, и эта цифра еще вырастет.