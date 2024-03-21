В омском дептрансе продолжат искать маршруты для автобуса-полуэкспресса

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В Омском городском Совете сегодня, 21 марта, прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. На нем обсуждалась идея запуска пассажирских автобусов-полуэкспрессов для улучшения сообщения между разными частями города.
Город 55 уже писал о том, что дептранс накануне заседания изучил вопрос. Чиновники провели «натурное обследование»: проехали на автобусе малого класса «автовокзал — Кузьминки — Пушкинская библиотека — Кузьминки — автовокзал», остановившись только 9 раз вместо стандартных 23. Выяснилось, что скорость увеличилась всего лишь на 4%, а экономия времени составила 2-3 минуты. Отсюда был сделан вывод, что запускать полуэкспресс на Левобережье бессмысленно.
Однако на заседании выяснилось, что этим экспериментом все не закончится. Депутат Дмитрий Сахань предложил продолжить исследования, причем брать более длинные маршруты и прокладывать их в стороне от центральных улиц, чтобы повысить скорость. Взяв в качестве примера маршрут, связывающий Нефтяники с железнодорожным вокзалом, он предположил, что полуэкспресс может останавливаться у Советского исполкома, у Городка водников, затем ехать по 7-й Северной и Орджоникидзе, а на финальном отрезку — по Иртышской набережной.
— На таком маршруте можно будет сэкономить 15-20 минут, — уверен Сахань.
Впрочем, и в дептрансе не намерены полностью отказываться от идеи полуэкспресса.
— Мы будем продолжать работу, — заявил глава департамента Вадим Кормилец, — и либо найдем маршруты, на которых запустить полуэкспресс реально, либо убедимся, что использование полуэкспрессов в текущей ситуации невозможно вообще.
Об итогах работы чиновник пообещал рассказать не позже июня. По его словам, в этой истории достаточно много «подводных камней»: для полуэкспресса нужен протяженный маршрут (и поэтому без использования оживленных улиц наверняка не обойтись), срок окупаемости проекта очень большой, а предварительное прогнозирование популярности таких рейсов невозможно.
— Надо еще понимать, что в советские времена проезд в полуэкспрессах был дороже, — отметил Кормилец. — То есть пассажиры, которые предпочтут скоростной транспорт, должны будут рублем заплатить за сэкономленное время…
Депутаты со своей стороны пообещали тоже искать маршруты, на которых возможно использование полуэкспресса. До окончания этих поисков вопрос оставили в комитете.