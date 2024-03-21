В омском дептрансе продолжат искать маршруты для автобуса-полуэкспресса

Однако на заседании выяснилось, что этим экспериментом все не закончится. Депутат Дмитрий Сахань предложил продолжить исследования, причем брать более длинные маршруты и прокладывать их в стороне от центральных улиц, чтобы повысить скорость. Взяв в качестве примера маршрут, связывающий Нефтяники с железнодорожным вокзалом, он предположил, что полуэкспресс может останавливаться у Советского исполкома, у Городка водников, затем ехать по 7-й Северной и Орджоникидзе, а на финальном отрезку — по Иртышской набережной.