В омском дептрансе признали неперспективной идею полуэкспресса на Левый берег

На ближайшем заседании комитета Омского городского совета по вопросам транспортной инфраструктуры речь зайдет, помимо всего прочего, о сообщении между центром города и Левым берегом. Комитет обратился в администрацию с просьбой рассмотреть вопрос о создании полуэкспрессного автобусного маршрута, то есть о скоростном сообщении с минимальным количеством остановок. Чиновники изучили вопрос и предоставили депутатам отчет.