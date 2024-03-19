В омском дептрансе признали неперспективной идею полуэкспресса на Левый берег

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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На ближайшем заседании комитета Омского городского совета по вопросам транспортной инфраструктуры речь зайдет, помимо всего прочего, о сообщении между центром города и Левым берегом. Комитет обратился в администрацию с просьбой рассмотреть вопрос о создании полуэкспрессного автобусного маршрута, то есть о скоростном сообщении с минимальным количеством остановок. Чиновники изучили вопрос и предоставили депутатам отчет.
Из текста доклада, который есть в распоряжении Города55, следует, что специалисты ПП-8 провели «натурное обследование»: они проехали на автобусе малого класса по маршруту «автовокзал — Кузьминки — Пушкинская библиотека — Кузьминки — автовокзал», причем остановились только на 9 остановках из 23.
— Сокращение времени поездки на всем участке планируемого полуэкспрессного маршрута протяженностью 15 км составило всего 2-3 минуты по сравнению с плановыми значениями, — сообщается в докладе. — Показатель эксплуатационной скорости увеличился на 4% и составил 17,2 км/час, что не превышает среднего значения скорости движения по действующим муниципальным автобусным маршрутам.
Отсюда чиновники сделали вывод: заметного улучшения транспортного сообщения за счет полуэкспрессов не достичь. Вопрос может быть рассмотрен заново позже, «при формировании соответствующей дорожной инфраструктуры».
В докладе особо отмечается, что для повышения качества транспортного обслуживания в феврале текущего года введены для вечерних часов пик дополнительные рейсы по укороченным версиям маршрутов №24 (Главпочтамт — Солнечный) и 17 (магазин «Жемчужина» — Новостройка).