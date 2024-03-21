«Почту России» в Омске освободят от земельного налога

Докладчик, представитель городской администрации, рассказал, что льготу предлагается ввести на 2 года (2024 и 2025), и это часть работы по реализации соглашения между «Почтой России» и областным правительством, заключенного в ноябре 2023 года. Не все депутаты безусловно согласились с тем, что такая льгота нужна.