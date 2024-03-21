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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

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Updated Сегодня, 07:05

Омские депутаты одобрили освобождение «Почты России» от земельного налога

«Почту России» в Омске освободят от земельного налога

21 марта 2024, 07:03
Фото: 1MI

Омские депутаты одобрили освобождение «Почты России» от земельного налога

Льгота будет действовать 2 года.

В Омском городском Совете сегодня прошло очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Одним из пунктов повестки стало обсуждение инициативы об освобождении от земельного налога «Почты России».

Докладчик, представитель городской администрации, рассказал, что льготу предлагается ввести на 2 года (2024 и 2025), и это часть работы по реализации соглашения между «Почтой России» и областным правительством, заключенного в ноябре 2023 года. Не все депутаты безусловно согласились с тем, что такая льгота нужна.

— Я понимаю, если бы «Почта России» пообещала, что ее услуги не будут дорожать в течение 5 лет, — поделился с остальными Сергей Дроздов. — А так — ну купят они компьютер, стены покрасят…

Впрочем, Дроздов тут же признал, что претензий к почте у него нет. В поддержку инициативы выступил глава комитета Сергей Грушичев, напомнивший, что есть конкретные условия предоставления льготы: улучшение обслуживания населения (в частности, ремонт зданий).

— Вполне чётко внесены ограничения, — уточнил депутат. — То есть если результата не будет или будет какой-то, ну, так скажем, неочевидный результат от предоставления этой льготы, мы просто все это назад вернём и эту льготу больше предоставлять не будем. Она предоставляется конкретно АО «Почта России». То есть это не какому-то там неопределённому кругу компаний, а конкретной организации, услугами которой пользуются довольно большое число граждан. Я считаю, это вполне можно поддержать.

В итоге комитет одобрил предложение. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании городского Совета.

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#Омск#Почта России#Новости#Горсовет#Сергей Грушичев#Николай Эйхвальд#Сергей Дроздов
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