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Published Сегодня, 10:31

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Замглавы полиции Омска рассказал депутатам о борьбе с мошенниками

«Лучшая профилактика — положить трубку»: в Горсовете рассказали о борьбе с аферистами

19 марта 2024, 10:31
Фото: 1MI

Замглавы полиции Омска рассказал депутатам о борьбе с мошенниками

По данным полиции, в 2023 году из-за мошенников в «недружественные страны» ушли 1,5 млрд рублей.

В Омском городском Совете сегодня, 19 марта, прошло очередное заседание комитета по вопросам муниципального самоуправления, законности и правопорядка. Одним из пунктов повестки был доклад замначальника городской полиции Радика Валиахметова о работе правоохранительных органов в 2023 году.

Валиахметов признал, что главная проблема сейчас — дистанционные мошенничества: растет число случаев, когда аферисты, представляясь по телефону «сотрудниками Центробанка» или представителями служб правопорядка, убеждают омичей в необходимости «перевести деньги на безопасный счет». Те в итоге остаются без средств, а во многих случаях залезают в огромные долги.

— Лучшая профилактика, если вы берете трубку и слышите, что кто-то якобы пытается оформить на вас кредит или якобы ваш родственник попал в ДТП, — положить трубку! — констатировал Валиахметов во время доклада.

Однако так поступают далеко не все. В итоге рост числа «хищений с использованием информационных технологий» за 2023 год превысил 40%. Общее число мошенничеств за этот период — 3427, и аферисты смогли переслать в «недружественные страны» около 1,5 млрд рублей.

По словам замначальника полиции, на законодательном уровне сейчас решается вопрос о блокировке нежелательных звонков. Соответствующий законодательный акт может вступить в силу уже летом текущего года.

Ставка не сыграла. Омичка отдала мошенникам полмиллиона рублей, участвуя в пари
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#Общество#Мошенничество#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Радик Валиахметов
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