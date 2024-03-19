«Лучшая профилактика — положить трубку»: в Горсовете рассказали о борьбе с аферистами

Однако так поступают далеко не все. В итоге рост числа «хищений с использованием информационных технологий» за 2023 год превысил 40%. Общее число мошенничеств за этот период — 3427, и аферисты смогли переслать в «недружественные страны» около 1,5 млрд рублей.