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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Почему весенний авитаминоз опасен для организма

21 марта 2024, 13:36
Весной количество питательных веществ в продуктах снижается, но перед тем, как принимать лекарственные препараты, нужно проконсультироваться с врачом. Главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко поделилась этой информацией, пишет Pravda.Ru.

По словам эксперта, недостаток витаминов и микроэлементов может возникнуть в любое время года, поэтому если вы чувствуете себя плохо, стоит обратиться к врачу и проверить уровень этих веществ в организме.

Касаясь весеннего авитаминоза, Романенко отметила, что в это время года количество полезных веществ в продуктах уменьшается. Например, витамин С, который необходим для здоровья кожи, костей, иммунной системы и других органов, разрушается при хранении, нагревании и воздействии света. Поэтому даже в замороженных овощах, фруктах и ягодах его содержание очень низкое, добавила она.

«Не стоит сразу идти и делать анализ крови на содержание витамина С. Референсные интервалы для него очень широкие. Вероятнее всего, результат будет на нижней границе нормы. Но все равно нужно что-то предпринять», — подчеркнула главврач.

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