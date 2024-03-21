Почему весенний авитаминоз опасен для организма

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
По словам эксперта, недостаток витаминов и микроэлементов может возникнуть в любое время года, поэтому если вы чувствуете себя плохо, стоит обратиться к врачу и проверить уровень этих веществ в организме.
Касаясь весеннего авитаминоза, Романенко отметила, что в это время года количество полезных веществ в продуктах уменьшается. Например, витамин С, который необходим для здоровья кожи, костей, иммунной системы и других органов, разрушается при хранении, нагревании и воздействии света. Поэтому даже в замороженных овощах, фруктах и ягодах его содержание очень низкое, добавила она.
«Не стоит сразу идти и делать анализ крови на содержание витамина С. Референсные интервалы для него очень широкие. Вероятнее всего, результат будет на нижней границе нормы. Но все равно нужно что-то предпринять», — подчеркнула главврач.