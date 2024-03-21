Почему весенний авитаминоз опасен для организма

Касаясь весеннего авитаминоза, Романенко отметила, что в это время года количество полезных веществ в продуктах уменьшается. Например, витамин С, который необходим для здоровья кожи, костей, иммунной системы и других органов, разрушается при хранении, нагревании и воздействии света. Поэтому даже в замороженных овощах, фруктах и ягодах его содержание очень низкое, добавила она.