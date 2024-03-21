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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Агрессивные водители заняли первое место среди раздражающих факторов на дороге

21 марта 2024, 05:07
Большинство участников дорожного движения (64%) заметили увеличение числа агрессивных водителей с наступлением весны. Почти две трети опрошенных оказались в опасных ситуациях на дороге из-за их неадекватного поведения.

Интересно отметить, что более трети респондентов (25%) часто попадали в такие ситуации, а еще 10% испытывали это неоднократно, пишет RT.

Специалисты также пояснили, что агрессивные водители стали самым раздражающим фактором на дороге для опрошенных (37%). Рядом с ними также находятся пробки (27%), нарушители ПДД (27%), любители подрезать (22%), мотоциклисты (19%), пешеходы, игнорирующие правила дорожного движения (19%), водители, постоянно сигналящие сзади (18%) и встречные автомобили с включенными дальними фарами (17%).

При этом только 10% опрошенных указали на качество дорог как самый раздражающий фактор, сообщают аналитики.

Участие в опросе приняли более 1,2 тыс. россиян.

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