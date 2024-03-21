Агрессивные водители заняли первое место среди раздражающих факторов на дороге

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Интересно отметить, что более трети респондентов (25%) часто попадали в такие ситуации, а еще 10% испытывали это неоднократно, пишет RT.
Специалисты также пояснили, что агрессивные водители стали самым раздражающим фактором на дороге для опрошенных (37%). Рядом с ними также находятся пробки (27%), нарушители ПДД (27%), любители подрезать (22%), мотоциклисты (19%), пешеходы, игнорирующие правила дорожного движения (19%), водители, постоянно сигналящие сзади (18%) и встречные автомобили с включенными дальними фарами (17%).
При этом только 10% опрошенных указали на качество дорог как самый раздражающий фактор, сообщают аналитики.
Участие в опросе приняли более 1,2 тыс. россиян.