Агрессивные водители заняли первое место среди раздражающих факторов на дороге

Специалисты также пояснили, что агрессивные водители стали самым раздражающим фактором на дороге для опрошенных (37%). Рядом с ними также находятся пробки (27%), нарушители ПДД (27%), любители подрезать (22%), мотоциклисты (19%), пешеходы, игнорирующие правила дорожного движения (19%), водители, постоянно сигналящие сзади (18%) и встречные автомобили с включенными дальними фарами (17%).