В Самаре охотников научат сбивать дроны

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В Самарской области уже существуют меры безопасности для охраны промышленных объектов, но, к сожалению, они не всегда срабатывают на 100% по объективным причинам, пишет volga.news.
Граждане готовы помочь защитить свои родные города от дронов. Охотникам и спортсменам предлагается пройти специальную подготовку для возможного отражения атак беспилотных летательных аппаратов.
Инструктор по высокоточной стрельбе Григорий Бондарев из Самарской школы снайпера объяснил, что сбить летящий дрон с помощью стрелкового оружия без должной подготовки достаточно сложно. Для этого нужно не только уметь точно стрелять, но и разбираться в баллистике, рассчитывать траектории полета, углы и работать с поправками. Они на базе своего полигона проводят испытания высокоточного оружия и готовят квалифицированных снайперов, которые обладают необходимыми навыками и оборудованием для надежного поражения беспилотных летательных аппаратов в воздухе.