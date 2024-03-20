В Самаре охотников научат сбивать дроны

Инструктор по высокоточной стрельбе Григорий Бондарев из Самарской школы снайпера объяснил, что сбить летящий дрон с помощью стрелкового оружия без должной подготовки достаточно сложно. Для этого нужно не только уметь точно стрелять, но и разбираться в баллистике, рассчитывать траектории полета, углы и работать с поправками. Они на базе своего полигона проводят испытания высокоточного оружия и готовят квалифицированных снайперов, которые обладают необходимыми навыками и оборудованием для надежного поражения беспилотных летательных аппаратов в воздухе.