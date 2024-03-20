В Омской области за 83 млн выставили на продажу мясоперерабатывающий комплекс

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В Муромцевском районе Омской области выставил на продажу мясоперерабатывающее предприятие. Цена готового бизнеса составляет 83 млн рублей. Помещения общей площадью 500 квадратных метров находятся на улице Чкалова.
«Имущественный комплекс предприятия: убойный цех, колбасный цех, цех полуфабрикатов, цех по производству хлебобулочных изделий (отдельно стоящее здание с возможностью расширения производства), складские и технические помещения (отдельно стоящее здание)», — говорится в объявлении.
Вместе с помещениями продают 10 холодильных камер вместимостью до 300 тонн продукции. Причины продажи готового бизнеса не указаны, возможна аренда цехов.
Согласно данным Rusprofile, предприятие относится к ООО «Коррида». Зарегистрировано в 2004 году, руководителем является Рафик Маркосян. В 2022 году компания показала выручку в 5,6 млн рублей, чистая прибыль составила 51 тысячу рублей.
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