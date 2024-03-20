В Омской области за 83 млн выставили на продажу мясоперерабатывающий комплекс

Согласно данным Rusprofile, предприятие относится к ООО «Коррида». Зарегистрировано в 2004 году, руководителем является Рафик Маркосян. В 2022 году компания показала выручку в 5,6 млн рублей, чистая прибыль составила 51 тысячу рублей.