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В Омской области за 83 млн выставили на продажу мясоперерабатывающий комплекс

20 марта 2024, 06:36
Фото: 1MI
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Предприятие находится в Муромцевском районе. Производство включает в себя убойный цех, колбасный цех, цех полуфабрикатов и другие помещения.

В Муромцевском районе Омской области выставил на продажу мясоперерабатывающее предприятие. Цена готового бизнеса составляет 83 млн рублей. Помещения общей площадью 500 квадратных метров находятся на улице Чкалова.

«Имущественный комплекс предприятия: убойный цех, колбасный цех, цех полуфабрикатов, цех по производству хлебобулочных изделий (отдельно стоящее здание с возможностью расширения производства), складские и технические помещения (отдельно стоящее здание)», — говорится в объявлении.

Вместе с помещениями продают 10 холодильных камер вместимостью до 300 тонн продукции. Причины продажи готового бизнеса не указаны, возможна аренда цехов.

Согласно данным Rusprofile, предприятие относится к ООО «Коррида». Зарегистрировано в 2004 году, руководителем является Рафик Маркосян. В 2022 году компания показала выручку в 5,6 млн рублей, чистая прибыль составила 51 тысячу рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что МПЗ «Компур» стал частью бизнес-империи Темури Латарии.

Мясоперерабатывающий завод «Компур» перешел под контроль Темури Латарии
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#Бизнес#Омск#Продажа#Аренда#Выручка#Муромцевский район#Евгений Игишев#Хлебобулочные изделия
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