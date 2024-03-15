Мясоперерабатывающий завод «Компур» перешел под контроль Темури Латарии

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В обществе с ограниченной ответственностью «Мясоперерабатывающий завод „Компур“» поменялся учредитель. До недавнего времени уставный капитал компании принадлежал Димитрию Галаванову. Теперь 99% УК перешли к ООО «Руском-Агро», оставшийся 1% — к Темури Латарии (в свою очередь единственному бенефициару «Руском-Агро»).
МПЗ «Компур» — крупная компания, зарегистрированная в поселке Горячий Ключ под Омском. Ее специализация — «производство мяса в охлажденном виде», выручка за 2023 год составила 773 млн рублей. Димитрий Галаванов, на данный момент остающийся генеральным директором фирмы, в прошлом был депутатом Законодательного собрания Омской области. Ему принадлежит ряд других бизнес-активов — ООО ТЗК «Омская», ООО «Экур».
Напомним: Темури Латария уже не первый год является богатейшим предпринимателем Омской области. Он развивает бизнес-проекты и в других регионах — в частности, в Тюменской области и в Алтайском крае.