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МПЗ «Компур» стал частью бизнес-империи Темури Латарии

Мясоперерабатывающий завод «Компур» перешел под контроль Темури Латарии

15 марта 2024, 10:23
Фото: 1MI

МПЗ «Компур» стал частью бизнес-империи Темури Латарии

99% уставного капитала завода теперь принадлежат «Руском-Агро».

В обществе с ограниченной ответственностью «Мясоперерабатывающий завод „Компур“» поменялся учредитель. До недавнего времени уставный капитал компании принадлежал Димитрию Галаванову. Теперь 99% УК перешли к ООО «Руском-Агро», оставшийся 1% — к Темури Латарии (в свою очередь единственному бенефициару «Руском-Агро»).

МПЗ «Компур» — крупная компания, зарегистрированная в поселке Горячий Ключ под Омском. Ее специализация — «производство мяса в охлажденном виде», выручка за 2023 год составила 773 млн рублей. Димитрий Галаванов, на данный момент остающийся генеральным директором фирмы, в прошлом был депутатом Законодательного собрания Омской области. Ему принадлежит ряд других бизнес-активов — ООО ТЗК «Омская», ООО «Экур».

Напомним: Темури Латария уже не первый год является богатейшим предпринимателем Омской области. Он развивает бизнес-проекты и в других регионах — в частности, в Тюменской области и в Алтайском крае.

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#Бизнес#Новости#Темури Латария#Николай Эйхвальд#Компур#Переход доли#Димитрий Галаванов
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