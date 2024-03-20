С клеенкой на партах. В Омске студенты показали протекающую крышу казачьего института

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В паблике «Аварийный Омск» появилась анонимная жалоба на сибирский казачий институт технологий и управления. Учебное заведение располагается на улице Куйбышева.
В здании имеются проблемы с кровлей. Студенты прикрепили к посту соответствующее видео. Крыша настолько прохудилась, что в учебные кабинеты ставят ведра для сбора воды.
Где-то народный способ борьбы с дырявой крышей не помогает. Например, в тех местах, где стоят парты со стульями. Вода капает буквально на головы обучающимся и на их учебные принадлежности, намокают тетради.
Более того, на какие-то столы кладут клеенку. Но в этих условиях очевидно трудно не только учиться, но и спокойно сидеть за партами. Там также вполне могла образоваться плесень.
Потолок в аудиториях весьма в плачевном состоянии. Штукатурка сильно отсырела и может упасть кому-нибудь на голову в любой момент. Собственно, это периодически случается в школах, где дети при худшем развитии событий получают травмы.