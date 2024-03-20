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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

иллюстрация

С клеенкой на партах. В Омске студенты показали протекающую крышу казачьего института

20 марта 2024, 09:12
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске студенты казачьего института пожаловались на протекающую крышу

В аудиториях стоят ведра для воды, а штукатурка на потолке тем временем все больше сыреет.

В паблике «Аварийный Омск» появилась анонимная жалоба на сибирский казачий институт технологий и управления. Учебное заведение располагается на улице Куйбышева.

В здании имеются проблемы с кровлей. Студенты прикрепили к посту соответствующее видео. Крыша настолько прохудилась, что в учебные кабинеты ставят ведра для сбора воды.

Где-то народный способ борьбы с дырявой крышей не помогает. Например, в тех местах, где стоят парты со стульями. Вода капает буквально на головы обучающимся и на их учебные принадлежности, намокают тетради.

Фото: «Аварийный Омск»

Более того, на какие-то столы кладут клеенку. Но в этих условиях очевидно трудно не только учиться, но и спокойно сидеть за партами. Там также вполне могла образоваться плесень.

Потолок в аудиториях весьма в плачевном состоянии. Штукатурка сильно отсырела и может упасть кому-нибудь на голову в любой момент. Собственно, это периодически случается в школах, где дети при худшем развитии событий получают травмы.

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#Происшествия#Образование#Омск#Омская область#Казаки#Жалобы#Новости#Жалобы студентов#Алина Ясинская#Институт#Коммунальные проблемы
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