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Проект ремонта здания бывшего «Омскгражданпроекта» на улице Ленина прошел экспертизу
5 сентября, 10:23
2023
Был добр и чуток. В Омске умер старейший преподаватель института водного транспорта
В декабре этого года педагогу должно было исполниться 87 лет.
2 декабря 2023, 04:02
Виталий Хоценко побывал в Омском научно-исследовательском институте приборостроения
Во время визита губернатор пообщался с гендиректором предприятия и обсудил с ним дальнейшее развитие АО «ОНИИП».
27 сентября 2023, 09:40
Стало известно, на каких условиях дети-беженцы из ЛДНР будут поступать в омские вузы
15 июня 2023, 09:09

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