Черепно-мозговая. Стало известно о состоянии школьника, на которого упала штукатурка

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, в каком состоянии находится шестиклассник, который получил травму в школе. Инцидент случился в школе № 91 по улице 24-я Северная.
Во время урока сегодня днем, 10 ноября, мальчику упал кусок штукатурки на голову. Он получил черепно-мозговую травму, рассказывали в СУ СК РФ по Омской области. При этом госпитализация ребенку не понадобилась. Как только медики осмотрели его, то отправили на амбулаторное наблюдение.
По факту случившегося следователи запустили доследственную проверку. Сотрудники регионального следкома видят в этой ситуации признаки халатности. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело.
К слову, эта школа в Амурском поселке уже фигурировала в новостях летом 2022 года. Директор департамента образования мэрии Ольга Онищенко рассказывала, что одно из зданий учреждения будут закрывать в связи с аварийностью. Учащиеся в начальных и средних классах при этом продолжали учиться.