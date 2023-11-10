Черепно-мозговая. Стало известно о состоянии школьника, на которого упала штукатурка

Во время урока сегодня днем, 10 ноября, мальчику упал кусок штукатурки на голову. Он получил черепно-мозговую травму, рассказывали в СУ СК РФ по Омской области. При этом госпитализация ребенку не понадобилась. Как только медики осмотрели его, то отправили на амбулаторное наблюдение.