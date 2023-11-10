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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Стало известно о состоянии школьника, на которого упал кусок штукатурки в Омске

Черепно-мозговая. Стало известно о состоянии школьника, на которого упала штукатурка

10 ноября 2023, 11:29
Фото: СУ СК РФ по Омской области

Стало известно о состоянии школьника, на которого упал кусок штукатурки в Омске

Врачи осмотрели ребенка и отправили домой.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, в каком состоянии находится шестиклассник, который получил травму в школе. Инцидент случился в школе № 91 по улице 24-я Северная.

Во время урока сегодня днем, 10 ноября, мальчику упал кусок штукатурки на голову. Он получил черепно-мозговую травму, рассказывали в СУ СК РФ по Омской области. При этом госпитализация ребенку не понадобилась. Как только медики осмотрели его, то отправили на амбулаторное наблюдение.

По факту случившегося следователи запустили доследственную проверку. Сотрудники регионального следкома видят в этой ситуации признаки халатности. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело.

К слову, эта школа в Амурском поселке уже фигурировала в новостях летом 2022 года. Директор департамента образования мэрии Ольга Онищенко рассказывала, что одно из зданий учреждения будут закрывать в связи с аварийностью. Учащиеся в начальных и средних классах при этом продолжали учиться.

Ударило прямо на уроке. В Омске на голову шестиклассника упал кусок штукатурки
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#Происшествия#Омск#Омская область#Школа#Травмирование ребенка#Дети#Новости#Алина Ясинская
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