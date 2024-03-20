Магнитные бури: какие бывают и чем опасны

Бури G5 происходят около 5 раз за солнечный цикл. К сожалению, иногда из-за них возникают серьезные проблемы с контролем напряжения и защитными системами. В некоторых сетях могут произойти сбои, которые приведут к полному отключению и обесточиванию большого количества объектов. Это может привести к повреждению трансформаторов. На поверхности спутников может накапливаться мощный заряд, что может вызвать проблемы с ориентацией, связью и отслеживанием. Ток в водопроводе может достигать сотен ампер, что может привести к длительному отключению высокочастотного радиовещания и спутниковой навигации.