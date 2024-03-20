Магнитные бури: какие бывают и чем опасны

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Published Сегодня, 05:31
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Магнитная буря — это процесс, когда магнитное поле Земли подвергается возмущениям. Они возникают из-за вспышек на Солнце, когда поток заряженных частиц (или «солнечный ветер») проникает в магнитное поле Земли и вызывает его колебания.
Магнитные бури могут быть опасны не только для людей, но и для техники и космических аппаратов. Чтобы определить интенсивность бури, ученые используют специальные приборы — магнитометры. Чем выше интенсивность бури, тем больше опасность. Существует специальная шкала, которая позволяет оценить потенциальный ущерб от этого явления. Согласно этой классификации, бури можно разделить на пять уровней (G1-G5).
Мощность магнитных бурь оценивается различными методами, но большинство специалистов используют шкалу G, разработанную Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США. Эта шкала позволяет оценить бури по степени опасности, которую они представляют для людей, животных и инфраструктуры. Она состоит из пяти уровней:
Бури класса G1 происходят около 1700 раз за солнечный цикл. В это время энергосистема может испытывать небольшие колебания. Спутниковые системы практически не подвержены влиянию, но даже самая маленькая буря может повлиять на поведение мигрирующих животных. Также могут возникать северные сияния.
В начале марта в небе над Омском можно было наблюдать необычное природное явление — полярное сияние. Изначально прогнозировалась геомагнитная буря класса G1 (слабая), но она оказалась очень сильной. Это явление могли наблюдать жители европейской части России, а также те, кто живет в Омской области. Однако наблюдениям помешала погода: в Омске было облачно, а по северу области шел снег.
В сообществе «Полярные сияния в Омске» было объявлено, что в некоторых районах, таких как Тара, Большеречье, Муромцево и Усть-Ишим, были просветы в облаках и можно было попытаться сделать фото полярного сияния. Однако, к сожалению, до сих пор никто не предоставил фото этого прекрасного явления.
Высокоширотные энергосистемы предупреждают о потенциальных перепадах напряжения и возможных повреждениях трансформаторов из-за длительных штормов. Спутникам может потребоваться корректировка ориентации, а изменения в сопротивлении влияют на орбитальные прогнозы. Высокочастотные радиосигналы могут прерываться на северных широтах из-за бурь G2, которые происходят около 600 раз за солнечный цикл.
Бури G3 случаются около 200 раз за солнечный цикл. Энергосети могут потребовать корректировки напряжения из-за ложных срабатываний некоторых защитных систем. На поверхности спутника может накапливаться заряд, а сопротивление на низкой орбите может увеличиваться. Чтобы избежать проблем с ориентацией, могут потребоваться корректировки. Также возможны перебои в спутниковой навигации и радиовещании на низких частотах.
Бури G4 происходят примерно 100 раз за солнечный цикл. В этот период могут возникнуть серьезные проблемы с контролем напряжения в энергосетях. Защитные системы могут ошибочно отключить ключевые объекты от питания. На поверхности спутников накапливается заряд, что затрудняет отслеживание их движения. Появление электрического тока в трубопроводах и ухудшение высокочастотной радиосвязи и спутниковой навигации.
Эти проблемы могут привести к серьезным последствиям для энергоснабжения и коммуникаций. Поэтому необходимо тщательно контролировать напряжение в энергосетях и разрабатывать надежные системы защиты от возможных сбоев.
Бури G5 происходят около 5 раз за солнечный цикл. К сожалению, иногда из-за них возникают серьезные проблемы с контролем напряжения и защитными системами. В некоторых сетях могут произойти сбои, которые приведут к полному отключению и обесточиванию большого количества объектов. Это может привести к повреждению трансформаторов. На поверхности спутников может накапливаться мощный заряд, что может вызвать проблемы с ориентацией, связью и отслеживанием. Ток в водопроводе может достигать сотен ампер, что может привести к длительному отключению высокочастотного радиовещания и спутниковой навигации.
Как мы уже сообщали, специалисты лаборатории астрономии Института наблюдения и Института солнечно-земной физики предупредили жителей Омска о приближающейся магнитной буре. Согласно их данным, к полночи 20 марта магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии, а ночью и утром 21 марта ожидается слабая магнитная буря уровня G1. После этого до середины апреля 2024 года магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии.