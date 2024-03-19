Метеозависимые, готовьтесь. Скоро Омскую область накроет магнитная буря

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Прогнозом поделились в лаборатории астрономии Института наблюдения и Института солнечно-земной физики.
Согласно данным специалистов, ближе к полночи 20 марта магнитосфера станет возбужденной, а ночью и утром 21 марта жителей региона ожидает магнитная буря. Она будет слабой — уровня G1. После этого, до середины апреля, магнитосфера будет оставаться спокойной.
Отметим, что магнитные бури могут сильно влиять на состояние метеозависимых людей. В это время они часто ощущают недомогание, головные боли, головокружение и повышение давления.