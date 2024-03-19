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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

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Метеозависимые, готовьтесь. Скоро Омскую область накроет магнитная буря

19 марта 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney
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Стало известно, когда Омскую область накроет магнитная буря

Согласно прогнозу, жителям региона стоит ожидать магнитную бурю уже через несколько дней — 20 и 21 марта.

Прогнозом поделились в лаборатории астрономии Института наблюдения и Института солнечно-земной физики.

Согласно данным специалистов, ближе к полночи 20 марта магнитосфера станет возбужденной, а ночью и утром 21 марта жителей региона ожидает магнитная буря. Она будет слабой — уровня G1. После этого, до середины апреля, магнитосфера будет оставаться спокойной.

Отметим, что магнитные бури могут сильно влиять на состояние метеозависимых людей. В это время они часто ощущают недомогание, головные боли, головокружение и повышение давления.

Фото: xras.ru/forecast_activity
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#Омск#Омская область#Новости#Магнитная буря#Магнитные бури#Анастасия Баянова#Магнитосфера#Магнитное поле
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