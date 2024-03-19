Метеозависимые, готовьтесь. Скоро Омскую область накроет магнитная буря

Согласно данным специалистов, ближе к полночи 20 марта магнитосфера станет возбужденной, а ночью и утром 21 марта жителей региона ожидает магнитная буря. Она будет слабой — уровня G1. После этого, до середины апреля, магнитосфера будет оставаться спокойной.