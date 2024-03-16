Стало известно, когда омичам стоит ожидать по-настоящему весеннего потепления

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Температура начнет повышаться уже завтра. Ночью воздух прогреется до -1…-6 градусов, днем он станет еще теплее — до +5. В темное время суток возможен сильный ветер порывами до 15-17 м/с.
В первый рабочий день следующей недели, 18 марта, столбик термометра снова опустится. Ночью ожидается понижение температуры до -8…-13 градусов, а днем снова повышение до +5. В этот день осадки маловероятны.
19 марта в темное время суток синоптики также обещают похолодание, на этот раз до -9…-14 градусов. Днем температура воздуха составит -3…+2, возможен мокрый снег.