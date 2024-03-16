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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

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Стало известно, когда омичам стоит ожидать по-настоящему весеннего потепления

16 марта 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney
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Скоро в Омскую область придет по-настоящему весенняя погода

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни температура воздуха в регионе повысится до +5 градусов.

Температура начнет повышаться уже завтра. Ночью воздух прогреется до -1…-6 градусов, днем он станет еще теплее — до +5. В темное время суток возможен сильный ветер порывами до 15-17 м/с.

В первый рабочий день следующей недели, 18 марта, столбик термометра снова опустится. Ночью ожидается понижение температуры до -8…-13 градусов, а днем снова повышение до +5. В этот день осадки маловероятны.

19 марта в темное время суток синоптики также обещают похолодание, на этот раз до -9…-14 градусов. Днем температура воздуха составит -3…+2, возможен мокрый снег.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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